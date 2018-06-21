Пушков ответил Кикабидзе на слова о распаде СССР и ненависти к гербу союза

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание грузинского актера Вахтанга Кикабидзе, заявившего, что он обрадовался распаду СССР, пишет РИА Новости.

Ранее Кикабидзе в интервью немецким СМИ заявил, что был рад распаду Советского Союза. Он также признался, что испытывал ненависть к гербу СССР, и отметил, что "такую огромную махину трудно было развалить".

Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР. Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. Годы он набрал, мудрости - нет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 20, 2018

С августа 2008 года Кикабидзе отказался от выступлений в России после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Кроме того, актер отказался от ордена Дружбы народов, который ему вручил президент России.