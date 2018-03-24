Пучдемон сбежал от перспектив ареста в Финляндии обратно в Бельгию

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, запрос на экстрадицию которого в Испанию получили финские власти, сумел выехать из Финляндии обратно в Бельгию, где скрывался до этого. По данным Reuters, в случае экстрадиции в Испанию ему грозит до 25 лет тюрьмы по обвинениям в восстании.

О том, что экс-глава женералитета Каталонии покинул страну, заявил депутат финского парламента Микко Кярня. Он был одним из организаторов приезда Пучдемона в Финляндию, напоминает ТАСС. В пресс-релизе говорится, что опальный экс-чиновник "неизвестным способом прошлым вечером уехал из Финляндии в Бельгию".

Кярня указал, что отъезд в Бельгию был одним из возможных вариантов наряду с тем, чтобы сдаться финским властям. По его словам, в Бельгии Пучдемон "будет полностью сотрудничать с властями".

Ранее Финляндия получила от испанских властей запрос на экстрадицию экс-главы Каталонии, который находится на финской территории последние несколько дней. В полиции заявляли, что готовы рассматривать его случай как рядовой запрос об экстрадиции.

Пучдемон бежал в Бельгию в конце октября прошлого года. На территории Испании действует ордер на арест политика. Ранее Верховный суд Испании уже выдавал международный ордер на арест экс-главы правительства автономии, однако затем отозвал его, поскольку хотел дождаться обвинительного заключения.