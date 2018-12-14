Псковского вице-губернатора подозревают во взяточничестве: при обыске изъяли эстонскую ID-карту

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова по факту получения им взятки в особо крупном размере, передает официальный сайт Следственного комитета.

По версии следствия, в 2013 году директор строительной компании передал Кузнецову в качестве взятки жилой дом в городе Пскове, занизив его стоимость на сумму не менее 1,5 млн рублей (примерно 20 тысяч евро), за обеспечение победы коммерческого общества в конкурсе на право заключения государственного контракта на возведение медицинского учреждения в Псковской области.

Кузнецов задержан сотрудниками ФСБ России, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По месту жительства и работы подозреваемого проводятся обыски. В ходе обыска в рабочем кабинете Кузнецова изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. В их числе ID-карта на его имя, выданная эстонскими властями, являющаяся удостоверением личности и подтверждающая право проживания в Эстонской Республике.