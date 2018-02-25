ПРЯМОЙ ЭФИР: Тысячи москвичей вышли на марш памяти Бориса Немцова

На Страстном бульваре в центре Москвы стартовал марш памяти оппозиционного политика Бориса Немцова, который был убит на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Перед началом акции столичные правоохранители усилили меры безопасности, перекрыв автомобильное движение по маршруту шествия. На место сбора участников возле станции метро "Пушкинская" за час до начала мероприятия прибыли десятки сотрудников ОМОНа, Росгвардии и полиции.

Москвичи начали стягиваться на Страстной бульвар за час до начала "Марша Немцова". По данным независимой организации "Белый счетчик", по состоянию на 14:00 через досмотровые рамки прошло 5,5 тысячи человек. О том, что почтить память политического деятеля пришло много людей, можно судить и по трансляции, которую ведет с места событий "Радио Свобода".

Как отмечает корреспондент "Интерфакса", проход к месту сбора организован через магнитные рамки, на тротуарах выставлены ограждения. Участники акции несут с собой флаги политических партий, российские триколоры, портреты Бориса Немцова, а также транспаранты.

По данным портала "Грани.Ру", в ходе акции появился первый задержанный. "Юношу с плакатом "Борись!" задержали на рамках по неизвестной причине", — говорится на странице издания в Twitter.

В социальных сетях между тем пишут, что полиция, как и на многих других акциях оппозиции, проверяет содержание плакатов. Журналистка Ирина Гордон на своей странице в Facebook рассказала, что стражи порядка запретили проносить на марш плакаты, которые гласили "Путин, хватит врать и воевать" и "Я против аннексии Крыма".

В шествии пришли поучаствовать кандидаты в президенты России Григорий Явлинский и Ксения Собчак.

Акция, напомним, была согласована с городскими властями. Согласно плану, сформированная колонна двинется по Бульварному кольцу к проспекту Академика Сахарова, а завершится марш на Большом Москворецком мосту, где собравшиеся возложат цветы на месте убийства Немцова. Накануне мероприятия организаторы выражали надежду, что количество участников будет как минимум таким же, как в прошлом году — около 20 тысяч человек.

Участники марша намерены не только почтить память убитого политика, но также выступить с политическими требованиями — о необходимости честных выборов, конкуренции в политике и привлечения к ответственности заказчиков убийства Бориса Немцова.