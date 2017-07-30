ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

Вертолет президента России Владимира Путина приземлился на Заячьем острове в Санкт-Петербурге, где проходит парад в честь Дня Военно-морского флота, передает Gazeta.ru со ссылкой на ”Фонтанка.ру”.

Сообщается, что верховный главнокомандующий в сопровождении министра обороны России Сергея Шойгу и главнокомандующего ВМФ Владимира Королева поднялся на борт катера, направившегося к малому противолодочному кораблю ”Уренгой”, где был дан залп салютной пушки в честь первого в истории Петербурга масштабного морского парада с привлечением авиации.

Ожидается, что президент произнесет на Сенатской площади поздравительную речь после прохода парадного строя из двух десятков боевых кораблей.