14.12.2017, 10:42

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

начало в 11:00
Ольга Привалова
Ольга Привалова
EST
3130775
3130775Foto: Michael Klimentyev, Sputnik

Сегодня, 14 декабря, проходит большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Эстонию представляют главный редактор ”Радио ПалдискиОлег Тесла, московский корреспондент Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Антон Алексеев и представитель портала BaltNews Вадим Савицкий.

Начало в 11:00.

Delfi ведет текстовый онлайн мероприятия.

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