14.12.2017, 10:42
ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Сегодня, 14 декабря, проходит большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Эстонию представляют главный редактор ”Радио Палдиски” Олег Тесла, московский корреспондент Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Антон Алексеев и представитель портала BaltNews Вадим Савицкий.
Начало в 11:00.
Delfi ведет текстовый онлайн мероприятия.
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