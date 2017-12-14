14.12.2017, 10:42
ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. О военных расходах, Трампе, оппозиции и росте экономики
Сегодня, 14 декабря, проходит большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Эстонию представляют главный редактор ”Радио Палдиски” Олег Тесла, московский корреспондент Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Антон Алексеев и представитель портала BaltNews Вадим Савицкий.
Начало в 11:00.
Delfi ведет текстовый онлайн мероприятия.
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