20.12.2018, 10:40

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ОНЛАЙН-БЛОГ: Большая пресс-конференция Путина. О росте благосостояния, пенсий и продолжительности жизни. А также про рэп и угрозу ядерной войны!

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"Бюрократия вечна. Победить ее невозможно"
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Grigori Sõssojev, Sputnik

Президент России Владимир Путин проводит ежегодную Большую пресс-конференцию, в ходе которой ответит на вопросы журналистов. В Кремле ожидают, что в центре внимания будет международная повестка, экономика и региональные проблемы.

В этом году в Центре международной торговли в Москве соберется рекордное количество представителей прессы — 1702 журналиста.

rusDelfi следит за ходом этого важного события декабря в режиме онлайн.

Основные источники, на которые мы ссылаемся — Медуза, spektr.press и Gazeta.ru.

Пресс-конференция президента с 2001 года — традиционный формат для Владимира Путина. Как правило, сначала он выступает с приветственным словом, после чего журналисты задают свои вопросы. Сегодняшнее мероприятие проходит в Центре международной торговли в Москве. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордное количество представителей СМИ — 1702 журналиста.

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