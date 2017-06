ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ФОТО: В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом — есть погибшие

На западе Лондона крупный пожар произошел в 24-этажном жилом многоквартирном доме Grenfell Tower в районе Кенсингтон, сообщает The Telegraph. В тушении огня принимают участие 250 пожарных и 40 единиц техники. По данным властей, есть погибшие, сообщает Reuters. Пока официально подтверждена гибель шести человек, но ожидается, что жертв будет больше. Значительное число жильцов дома объявлены пропавшими без вести. Десятки человек госпитализированы.

Возгорание, по данным аварийных служб, началось ночью. Как сообщает Скотланд-Ярд, полиция получила первые сообщения о пожаре в 01:16 по местному времени (03:16 по Москве).

Как передает CNN, сотрудники правоохранительных органов эвакуировали жильцов из здания. По данным прессы, в доме могут оставаться заблокированными люди, которые попали в огненную ловушку и не могут выбраться. На пожаре работают 100 полицейских.

Мэр Лондона Садик Хан отметил, что аварийные службы работают в тяжелых условиях из-за размеров дома и масштаба пожара. Пожарные с земли продолжают заливать практически полностью выгоревшее здание, однако струи воды достают лишь до нижних этажей.

К горящему дому прибыло более 20 бригад скорой помощи, раненых осматривают 100 врачей. В результате инцидента пострадали 64 человека, в том числе от отравления угарным газом. Пострадавшие доставлены в шесть больниц британской столицы, им оказывается медицинская помощь. По данным ВВС, 20 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В лондонском пожарном ведомстве ранее заявили, что несколько человек погибли. "К сожалению, я подтверждаю, что есть жертвы. Я не могу на данный момент сказать их точное число", — сообщал руководитель пожарной службы города Дэни Коттон. Позже в полиции подтвердили гибель по меньшей мере шести человек и отметили, что число погибших может возрасти. Значительное количество людей, проживавших в доме, в настоящее время числятся пропавшими без вести, — всего в момент возгорания в здании в 120 квартирах находилось около 600 человек.

По словам очевидцев, пожарная сигнализация не среагировала на дым, звукового оповещения о пожаре не было. Многие узнали о пожаре, когда проснулись от криков, звуков летающих над домом вертолетов и сирен приехавших по вызову спецавтомобилей. Некоторые жильцы дома рассказали, что видели в здании тела погибших, когда выбирались на улицу.

Очевидцы: люди выпрыгивали из окон горящего здания

Люди выпрыгивали из окон дома, рассказала в интервью телеканалу Sky News одна из свидетельниц ночного пожара. "Я видела людей, которые выпрыгивали и пытались спасти свои жизни, это были невысокие этажи", — сообщила жительница дома, расположенного напротив горящей высотки, по имени Эмма.

Свидетели рассказывают также о том, что люди, которые не могли выбраться из дома, размахивали из окон белыми полотенцами и мобильными телефонами со светящимися экранами, чтобы привлечь к себе внимание, сообщает ТАСС. "Я видела мать, которая кричала из окна, что она и ее ребенок не могут выбраться, и просила ее спасти. Это была квартира на довольно высоком этаже", — сказала Эмма.

"Я видел семью с детьми, которые просили о помощи с 15-го этажа", — рассказал Пол, житель второго этажа здания, который смог невредимым выбраться из здания. "Пожарные посоветовали заткнуть щель под дверью, чтобы дым не проникал в помещение, я не знаю их судьбу", — сказал мужчина. "Там должна была быть пожарная охрана, но единственное, что я слышал, — это крики людей", — добавил он.

"Я живу на 16-м этаже, когда я глянул вниз, увидел, что этаж подо мной охвачен огнем, — сообщил житель Хамид. — Кто-то говорит, что огонь шел с четвертого этажа, кто-то — с шестого. Я сумел выбежать по пожарной лестнице".

Рассказы очевидцев приводит и Русская служба ВВС. Проживавший в башне Майкл Парамасиван проснулся от запаха расплавленной пластмассы, и когда выбрался на улицу из дома, то увидел, как люди, оставшиеся внутри, стучат в окна и кричат, сигналят карманными фонариками. "Мне когда-то говорили, что в случае пожара надо оставаться в своей квартире", — сказал он.

Еще один житель этого дома, Майки, еще не спал, когда узнал о пожаре. По его словам, он пошел на кухню покурить, открыл окно и услышал, как кто-то кричит: "Горит, все сильней и сильней!" "Я тогда пошел, посмотрел в глазок и увидел, что вся площадка в дыму. Я открыл дверь, стою в трусах, а там сосед кричит: "Выходи, пожар!" И я схватил ребенка в охапку, жену, накинул халат и выскочил на улицу, и уже все было в огне", — рассказал он.

Жительница Grenfell Tower Зейнаб видела, что пожарная лестница была охвачена огнем. "Никакого пожарного выхода не было, потому что эта лестница была в огне. Моя невестка и свекор остались там. Меня вывели, но я потеряла контакт со своим отцом. Дом был недавно отремонтирован снаружи, облицовкой — какая-то пластмасса сверху была приделана и окна заменены, — и огонь пошел под эту новую обшивку, которая держалась на деревянных планках. Почти все жители дома на этот счет выражали беспокойство. У нас было собрание по поводу этого ремонта, и мы боялись, что такое может случиться", — сообщила женщина.

Две девушки из этого района, Самира и Тамара, рассказали, как люди выбрасывали из окон своих детей, кричали: "Спасите моих детей, спасите моих детей!" Видели девушки и людей в окнах, которые кричали: "Помогите, помогите!" "Я видела, как люди выпрыгивают со своих балконов, окон. Я видела, как мужчина выпрыгнул из окна, слышала, как дети кричат…" — сообщила Самира Ламрани. Она рассказала журналистам о том, как мужчина поймал младенца, которого с девятого или 10-го этажа кинула женщина.

Причины пожара пока неизвестны. СМИ пишут о существующей угрозе обрушения здания, построенного в 1974 году. Отмечается, что башня была недавно отремонтирована. Работы стоимостью 8,7 млн фунтов стерлингов закончились в мае 2016 года.

Все жители соседних домов были эвакуированы, автомобильные дороги вокруг места инцидента перекрыты, в том числе Уэстуэй — одна из самых загруженных магистралей британской столицы, которая связывает центр Лондона с аэропортом Хитроу.

Между тем стало известно, что Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии и Консервативная партия премьер-министра страны Терезы Мэй из-за пожара в Лондоне перенесли на следующую неделю объявление о формировании правящей коалиции, сообщает BBC. По мнению экспертов, решение может повлиять на дату начала переговоров по Brexit.

Фотографии и видеозаписи с места пожара публикуют пользователи в социальных сетях, а также представители столичного пожарного ведомства.

Footage from #grenfelltower in west #London right now — Devastating situation — thoughts are with the families stuck inside 🙏🏽 pic.twitter.com/zjNQ4z7DR2

— Mustafa K. O. (@MusObaidi) June 14, 2017