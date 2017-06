ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ФОТО: В Лондоне открытым пламенем горит жилая высотка, шестеро погибших

По данным пожарной службы города, огонь распространился от второго до последнего, 27-го этажа дома. К борьбе с пожаром привлечены 40 единиц техники и 200 пожарных. Сообщение о пожаре поступило в полицию около 1.00 по местному времени.

По официальным данным, в здании 120 квартир. На данный момент известно о нескольких раненых и отравившихся дымом людях. О жертвах точной информации нет, но издание приводит слова одного из выведенных из здания жильца о том, что его сосед мог выпрыгнуть из окна, спасаясь от огня, пишет Лента.ру.

Возгорание началось на втором этаже и распространилось до крыши. Некоторые из оказавшихся в огненной ловушке людей начали вить веревки из простыней, чтобы самостоятельно выбраться из квартир.

Полиция выводила людей столь быстро, что многие оказались на улице в пижамах. Стражи порядка оттесняют жильцов от здания, опасаясь, что оно может обрушиться — в настоящее время от него отлетают горящие куски.

Ряду людей с различными повреждениями оказывается помощь, сообщается в Twitter-аккаунте транспортной полиции британской столицы.

Footage from #grenfelltower in west #London right now — Devastating situation — thoughts are with the families stuck inside 🙏🏽 pic.twitter.com/zjNQ4z7DR2

— Mustafa K. O. (@MusObaidi) June 14, 2017