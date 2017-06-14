14.06.2017, 07:06

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ФОТО: В Лондоне открытым пламенем горит жилая высотка, есть погибшие

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дополнено в 10:17
Deutsche Welle
EST
Londoni tulekahju
Londoni tulekahjuFoto: TOBY MELVILLE, REUTERS

В районе Кенсингтон на западе британской столицы загорелось 27-этажное жилое здание. Полиция эвакуирует жителей дома. О причинах возгорания и числе пострадавших пока ничего неизвестно.

По данным пожарной службы города, огонь распространился от второго до последнего, 27-го этажа дома. К борьбе с пожаром привлечены 40 единиц техники и 200 пожарных. Сообщение о пожаре поступило в полицию около 1.00 по местному времени.

По официальным данным, в здании 120 квартир. На данный момент известно о нескольких раненых и отравившихся дымом людях. О жертвах точной информации нет, но издание приводит слова одного из выведенных из здания жильца о том, что его сосед мог выпрыгнуть из окна, спасаясь от огня, пишет Лента.ру.

Возгорание началось на втором этаже и распространилось до крыши. Некоторые из оказавшихся в огненной ловушке людей начали вить веревки из простыней, чтобы самостоятельно выбраться из квартир.

Полиция выводила людей столь быстро, что многие оказались на улице в пижамах. Стражи порядка оттесняют жильцов от здания, опасаясь, что оно может обрушиться — в настоящее время от него отлетают горящие куски.

Ряду людей с различными повреждениями оказывается помощь, сообщается в Twitter-аккаунте транспортной полиции британской столицы.

В результате пожара, вспыхнувшего в 27-этажном жилом доме в британской столице, есть погибшие. Об этом в среду, 14 июня, заявил комиссар пожарной службы Лондона Дэни Коттон, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Число жертв пока не уточняется. По словам комиссара, причина возгорания также неизвестна.

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