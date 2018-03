ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ, ВИДЕО и ФОТО: В Непале разбился самолет, погибли около 40 людей

Сообщается, что самолет упал на футбольном поле, расположенном к востоку от аэропорта, после того он не смог попасть на взлетно посадочную полосу, после чего загорелся.

Как сообщает Интерфакс, по меньшей мере 38 человек погибли в результате крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Дакки в столицу Непала Катманду, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на полицию Непала.

Кроме того, по данным правоохранительных органов, еще 23 человека получили травмы и о состоянии еще 10 человек пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что на борту находился 71 человек, включая четырех членов экипажа.

Meanwhile in airport. Must be a plane. ☹️ pic.twitter.com/zD0J4DBxwE