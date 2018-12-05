ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В Вашингтоне прощаются с Джорджем Бушем-старшим

На похоронах присутствуют видные политические деятели США, в том числе пятеро американских президентов, а также бывшие и действующие лидеры других стран мира, передает Голос Америки.

Экс-президенты Джимми Картер, Билл Клинтон и Барак Обама, а также действующий глава государства Дональд Трамп посещают церемонию в Вашингтонском кафедральном соборе, а сын покойного лидера и 43-й президент США Джордж Буш выступит с надгробной речью.