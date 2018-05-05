ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В России проходят протестные акции ”Он нам не царь”, начались массовые задержания

На акции ”Он нам не царь” в Барнауле задержали около 10 человек, сообщил соратник Навального Леонид Волков, который ведет трансляцию на YouTube-канале. В Челябинске задержали волонтера штаба Навального Александра Беляева, рассказал он проекту ”ОВД-Инфо”. Акции, приуроченные к предстоящей инаугурации Владимира Путина уже прошли в Магадане, во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Южно-Сахалинске. Там обошлось без эксцессов с силовикам. В столице Приморья состоялся митинг при солнечной погоде и с огромным числом участников. В Томске погода подвела — идет снег, но людей много и звучат традиционные лозунги за сменяемость власти. Проходят акции в Иркутске, Томске и Новосибирске.

В Красноярске митинг на Красной площади стартовал утром, несмотря на то, что задержали координатора местной акции ”Он нам не царь” Яну Герасимову. Ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия и несколько часов перед началом мероприятия возили по городским отделениям полиции. Глава штаба Навального в Кемерово Ксения Пахомова написала в твиттере, что задержали ее заместителя Бориса Павлова. В некоторых регионах перед акциями еще до их проведения превентивные задержания активистов ряда штабов протестных акций.

В Москве и Петербурге акции ”Он нам не царь” должны начаться в 14 часов. В столицах мероприятия сторонников Навального не согласовали. С самого утра в Москве в районе Тверской и Пушкинской площади заметны существенные меры полицейского усиления.

Попытка провести несанкционированную политическую акцию в центре Москвы будет абсолютно незаконной. Об этом ”Эху Москвы” рассказал руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Сторонники Алексея Навального планируют провести акции в 90 городах страны. Часть из них не согласована.

Начались массовые задержания

В Красноярске произошли массовые задержания, сообщает "НГС24". Митинг на Красной площади не был согласован, но там задержаний не было. После акции начались "гуляния" по центру города, и полиция стала забирать участников в автозаки, передает Newsru. В Якутске задержали более 70 человек, заявил изданию "Сибирь.Реалии" глава штаба Навального Анатолий Наговицын. В Красноярске - более 150 задержанных.

В Красноярске число задержанных уточняется и периодически меняется. НГС24 сообщало, что задержали до 20 человек. Сайт "ОВД-Инфо" знает о 15 задержанных, сообщает о грубых действиях полицейских, которые порвали куртку одному из активистов. Корреспондент издания "Сибирь.Реалии" сообщил с места о задержании более 150 человек, в том числе случайных прохожих.

НГС передает, что журналиста с "7 канала" и экс-телеведущего Владимира Перекотия задержали после того, как он спросил у полицейского: "Почему людям нельзя идти по своему городу?"

В Telegram-канале "Транспарант" сообщают, что в Красноярске задержали 50 человек. Координатор "Открытой России" Руслан Руденко сообщил редакции издания, что задержали человек 15. Но происходило это "очень быстро и жестко - поэтому было похоже, что задержали не меньше 50 человек".

Паблик "Команды Навального в Красноярске" в соцсети "ВКонтакте" передает, что одного из задержанных - сотрудника штаба Даниила Маркелова - избили в отделении полиции N1. Ему угрожали и разбили телефон.

В паблике опубликовано видео процесса задержаний на улицах городах.

