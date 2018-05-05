ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В России проходят протестные акции ”Он нам не царь”, начались массовые задержания

В российских городах начались протестные акции ”Он нам не царь”, организованные сторонниками Алексея Навального.
Согласованные акции уже прошли на Дальнем Востоке, пишет "Эхо".
В российских городах начались протестные акции ”Он нам не царь”, организованные сторонниками Алексея Навального.
Согласованные акции уже прошли на Дальнем Востоке, пишет "Эхо".
На акции ”Он нам не царь” в Барнауле задержали около 10 человек, сообщил соратник Навального Леонид Волков, который ведет трансляцию на YouTube-канале. В Челябинске задержали волонтера штаба Навального Александра Беляева, рассказал он проекту ”ОВД-Инфо”. Акции, приуроченные к предстоящей инаугурации Владимира Путина уже прошли в Магадане, во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Южно-Сахалинске. Там обошлось без эксцессов с силовикам. В столице Приморья состоялся митинг при солнечной погоде и с огромным числом участников. В Томске погода подвела — идет снег, но людей много и звучат традиционные лозунги за сменяемость власти. Проходят акции в Иркутске, Томске и Новосибирске.
В Красноярске митинг на Красной площади стартовал утром, несмотря на то, что задержали координатора местной акции ”Он нам не царь” Яну Герасимову. Ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия и несколько часов перед началом мероприятия возили по городским отделениям полиции. Глава штаба Навального в Кемерово Ксения Пахомова написала в твиттере, что задержали ее заместителя Бориса Павлова. В некоторых регионах перед акциями еще до их проведения превентивные задержания активистов ряда штабов протестных акций.
В Москве и Петербурге акции ”Он нам не царь” должны начаться в 14 часов. В столицах мероприятия сторонников Навального не согласовали. С самого утра в Москве в районе Тверской и Пушкинской площади заметны существенные меры полицейского усиления.
Попытка провести несанкционированную политическую акцию в центре Москвы будет абсолютно незаконной. Об этом ”Эху Москвы” рассказал руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
Сторонники Алексея Навального планируют провести акции в 90 городах страны. Часть из них не согласована.
В Красноярске произошли массовые задержания, сообщает "НГС24". Митинг на Красной площади не был согласован, но там задержаний не было. После акции начались "гуляния" по центру города, и полиция стала забирать участников в автозаки, передает Newsru. В Якутске задержали более 70 человек, заявил изданию "Сибирь.Реалии" глава штаба Навального Анатолий Наговицын. В Красноярске - более 150 задержанных.
В Красноярске число задержанных уточняется и периодически меняется. НГС24 сообщало, что задержали до 20 человек. Сайт "ОВД-Инфо" знает о 15 задержанных, сообщает о грубых действиях полицейских, которые порвали куртку одному из активистов. Корреспондент издания "Сибирь.Реалии" сообщил с места о задержании более 150 человек, в том числе случайных прохожих.
НГС передает, что журналиста с "7 канала" и экс-телеведущего Владимира Перекотия задержали после того, как он спросил у полицейского: "Почему людям нельзя идти по своему городу?"
В Telegram-канале "Транспарант" сообщают, что в Красноярске задержали 50 человек. Координатор "Открытой России" Руслан Руденко сообщил редакции издания, что задержали человек 15. Но происходило это "очень быстро и жестко - поэтому было похоже, что задержали не меньше 50 человек".
Паблик "Команды Навального в Красноярске" в соцсети "ВКонтакте" передает, что одного из задержанных - сотрудника штаба Даниила Маркелова - избили в отделении полиции N1. Ему угрожали и разбили телефон.
В паблике опубликовано видео процесса задержаний на улицах городах.
По данным сайта "Сибирь.Реалии", в Якутске после несанкционированной акции и митинга полиция задержала 75 человек - это почти все участники протеста. Наговицын рассказал, что два заранее подготовленных ОМОНом автобуса оказались полностью заполнены людьми. Во время задержания сотрудники МВД активно применяли физическую силу. Сейчас все задержанные находятся в отделении полиции "Якутское".
"Эхо Москвы" сообщает о задержании около двух десятков протестующих в Новокузнецке Кемеровской области.
По данным Znak.com, задержания прошли также в Барнауле, Челябинске, Новокузнецке и Кемерово.
FlashSiberia сообщает о многочисленном митинге в Новосибирске. К памятнику императору Александру III пришли около 700 человек. Организаторам грозит ответственность за нарушение в организации акции: в полиции заявили, что они "планировали митинговать против блокировки мессенджера Telegram, а в результате выступали против действующей власти".
Акции "Он нам не царь" проходят за два дня до инаугурации Владимира Путина, заступающего на четвертый срок на посту президента. Навальный призвал выйти на улицу против неравенства, а также в защиту свободного интернета. Различные акции намечены в сотне городов, причем согласовали их далеко не везде. Так, в проведении митингов отказали власти Москвы и Петербурга.
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