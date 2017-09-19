ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Ураган ”Мария” усилился до максимальной категории мощности

Ураган ”Мария”, сформировавшийся в Атлантическом океане, достиг максимальной пятой категории мощности. Об этом сообщает в твиттере Национальный ураганный центр США.
В сообщении говорится, что скорость ветра составляет 260 км/ч, передает Gazeta.ru.
Ранее сообщалось, что в США урагану ”Мария” присвоили четвертую категорию мощности.
Как ожидается, ураган затронет Подветренные острова в Карибском море. К середине недели он может достичь Виргинских Островов и Пуэрто-Рико.
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