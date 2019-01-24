ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Суд в Киеве признал Януковича виновным по делу о госизмене

”Янукович 1 марта 2014 года, будучи гражданином Украины, с целью содействия представителям России в нарушении суверенитета Украины, надеясь получить преференции от власти России на дальнейшее проживание в России и избежание уголовной ответственности в Украине, для создания представления о легитимности действий представителей власти и должностных лиц Вооруженных сил России, придания видимости законности вторжения и оккупации подразделениями ВС России территории Украины, а именно полуострова Крым, осознавая противоправность своих действий, составил, подписал и обратился с заявлением к Путину с просьбой использовать вооруженные силы России на территории Украины, чем предоставил иностранному государству — России — помощь в проведении подрывной деятельности против Украины”, — говорится в тексте приговора.

В Оболонском районном суде Киева 24 января начали объявлять приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

Сторона обвинения 16 августа 2018 года попросила у суда 15 лет заключения для Януковича.

По данным Генпрокуратуры, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями ”государственная измена”, ”пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины” и ”пособничества в ведении агрессивной войны”. Он виновным себя не считает.

Янукович и ряд его соратников сбежали из Украины в 2014 году после расстрела протестующих на Майдане.