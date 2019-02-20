ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Путин в Гостином дворе оглашает ежегодное послание Федеральному собранию РФ

По сообщениям пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин в последние дни и недели вплотную работал над текстом обращения. "Подготовка к посланию Федеральному собранию в приоритете у главы государства, именно над этим он сейчас работает", — говорил Песков 12 февраля. В минувший понедельник пресс-секретарь подчеркивал, что президент продолжает эту работу, "подготовка уже перешла в заключительную стадию".

Над документом также работали в администрации президента, в министерствах и ведомствах.

По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.

Место и время

По традиции, начало оглашения послания запланировано на полдень. При этом уже второй год подряд мероприятие пройдет не в Кремле, на этот раз для обращения главы государства к парламенту выбран Гостиный двор.

В прошлом году, 1 марта Путин выступал с посланием в выставочном центре Манеж, это было обусловлено расширением числа приглашенных и мультимедийным характером того обращения. Перенос же церемонии в этом году связан с ремонтом (заменой паркета) в Георгиевском зале Кремля — парадной резиденции главы государства, где послания оглашались в 2008 — 2016 годах.

Именно в Гостином дворе год назад работал предвыборный штаб Путина, а в минувшем июне отсюда президент проводил свою традиционную "Прямую линию" с россиянами. Здесь же неоднократно проходили съезды "Единой России" и различные форумы с участием главы государства.

Прямую трансляцию послания будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и Первый канал.

Гости церемонии

Продолжительность мероприятия не регламентирована. В прошлом году Путин поставил рекорд, выступая с посланием почти два часа, однако в среднем обращения к Федеральному собранию занимают около часа с четвертью (самые короткие выступления — по 48 минут — были у Путина в 2004 и 2005 годах).

Что касается аудитории, то, как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тыс. человек (сенаторы и депутаты Госдумы, члены правительства и представители Администрации президента, генпрокурор, главы Конституционного и Верховного судов, председатели ЦИК, Счетной палаты и Общественной палаты, губернаторы, главы основных конфессий и др.). Для освещения мероприятия аккредитованы 761 журналистов из российских и зарубежных СМИ.

В связи с оглашением послания депутаты отменили на среду пленарное заседание Госдумы. В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко была вынуждена сократить продолжительность своего визита в страны Юго-Восточной Азии (она вернулась в Россию из Брунея во вторник, чтобы присутствовать на послании, хотя изначально планировалась, что поездка завершится 22 февраля).

В связи с проведением церемонии в центре Москвы с раннего утра и до окончания мероприятия будет перекрыто движение по ряду прилегающих к Гостиному двору улиц.

Темы прошлых лет

Послание Федеральному собранию — одно из важнейших ежегодных событий в президентском графике. До прошлого года сам формат этого мероприятия был достаточно консервативен, однако Послание-2018 запомнилось использованием мультимедийных технологий, когда с помощью видеопрезентации на больших экранах в Манеже президент впервые показал миру ряд новейших российских разработок в области вооружений (МБР "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатые ракеты с ядерной энергоустановкой и другие). Все это вошло во вторую часть выступления президента, в первой же части глава государства говорил о стратегических задачах развития страны, что также сопровождалось отображением инфографики на экранах (впоследствии эти задачи нашли отражение в новом майском указе президента).

Пресс-секретарь президента РФ, отвечая ранее на вопрос, будет ли Путин использовать инфографику и в этом году, отметил, что это будет зависеть от содержания обращения. "Инфографика не является самоцелью, это иллюстрация содержания послания", — сказал Песков.

Выступление Путина 1 марта 2018 году было, по сути, посланием за 2017 год, в течение которого президент к парламенту не обращался. До этого девять лет подряд — с 2008 по 2016 годы — послания президента РФ проходили в конце года, в ноябре или декабре. В 2001-2007 годах Путин выступал перед Федеральным собранием в первой половине года — в апреле-мае.

Самое первое свое президентское послание Путин огласил 8 июля 2000 года, сделав главной его темой усиление вертикали власти. В последующем в разные годы в посланиях основные акценты делались на социально-экономическую тематику, на вопросы безопасности и повышения качества жизни россиян, на темы демографии, модернизации, развития политической системы РФ и т.д.