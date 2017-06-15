ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит ежегодную, 15-ю по счету, "прямую линию", в ходе которой отвечает на вопросы граждан. Delfi ведет текстовый онлайн.

Как пишет Интерфакс, по традиции "прямая линия" начинается в полдень в Гостином дворе, куда также приглашены политики, общественные деятели и представители регионов. По состоянию на утро 15 июня президенту поступило около 1,8 млн вопросов.

Несмотря на то, что федеральные каналы отводят на эфир три часа, о чем свидетельствует телепрограмма, продолжительность общения президента с гражданами по-прежнему остается интригой каждой "прямой линии".

Абсолютный рекорд Путин поставил в 2013 году, когда общался с гражданами 4 часа 47 минут, в течение которых успел ответить на 85 вопросов. В прошлом году "прямая линия" длилась 3 часа 40 минут, тогда президент ответил на 80 вопросов. Беспрецедентное количество обращений главе государства — свыше 3,2 млн — поступило в 2015 году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Путин в ходе общения с согражданами не ставит цель "бить рекорды" по количественным показателям. Продолжительность программы, по его словам, в первую очередь зависит от обилия тем, с которыми обращаются к президенту.