15.06.2017, 11:45

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным

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Вера Степанова
Вера Степанова
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Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит ежегодную, 15-ю по счету, "прямую линию", в ходе которой отвечает на вопросы граждан. Delfi ведет текстовый онлайн.

Как пишет Интерфакс, по традиции "прямая линия" начинается в полдень в Гостином дворе, куда также приглашены политики, общественные деятели и представители регионов. По состоянию на утро 15 июня президенту поступило около 1,8 млн вопросов.

Несмотря на то, что федеральные каналы отводят на эфир три часа, о чем свидетельствует телепрограмма, продолжительность общения президента с гражданами по-прежнему остается интригой каждой "прямой линии".

Абсолютный рекорд Путин поставил в 2013 году, когда общался с гражданами 4 часа 47 минут, в течение которых успел ответить на 85 вопросов. В прошлом году "прямая линия" длилась 3 часа 40 минут, тогда президент ответил на 80 вопросов. Беспрецедентное количество обращений главе государства — свыше 3,2 млн — поступило в 2015 году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Путин в ходе общения с согражданами не ставит цель "бить рекорды" по количественным показателям. Продолжительность программы, по его словам, в первую очередь зависит от обилия тем, с которыми обращаются к президенту.

Прямая линия с Путиным 2017
При этом уровень доходов населения снизился. Зато уровень инфляции рекордно низкий.
Сначала вопрос от ведущих об экономическом кризисе. Путин говорит, что рецессия в российской экономике преодолена.
Большинство обращений в этом году не о настоящем, а о будущем.
А вот и Путин. "Прямая линия" начинается.
Как сообщает Интерфакс, к началу "прямой линии с Владимиром Путиным" поступило уже 1 млн 939 вопросов и обращений от граждан.
Напомним, что в этом году "прямая линия" проходит позже обычного. Так, в прошлом году она состоялась 14 апреля.
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/tekstovyj-onlajn-pryamaya-liniya-s-prezidentom-rossii-vladimirom-putinym-ob-ofshorah-zarplatah-ukraine-i-ne-tolko?id=74234193
До начала 15-й "прямой линии" президента РФ Владимира Путина остается буквально 5 минут. А пока самое время вспомнить, как прошла прошлогодняя "прямая линия", которая продолжалась 3 часа 38 минут.

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