ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным

Несмотря на то, что федеральные каналы отводят на эфир три часа, о чем свидетельствует телепрограмма, продолжительность общения президента с гражданами по-прежнему остается интригой каждой "прямой линии".
Абсолютный рекорд Путин поставил в 2013 году, когда общался с гражданами 4 часа 47 минут, в течение которых успел ответить на 85 вопросов. В прошлом году "прямая линия" длилась 3 часа 40 минут, тогда президент ответил на 80 вопросов. Беспрецедентное количество обращений главе государства — свыше 3,2 млн — поступило в 2015 году.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Путин в ходе общения с согражданами не ставит цель "бить рекорды" по количественным показателям. Продолжительность программы, по его словам, в первую очередь зависит от обилия тем, с которыми обращаются к президенту.
Прямая линия с Путиным 2017
Вопросы о строящемся Керченском мосте и возможности строительства моста на Сахалин.
Офицер запаса из Подмосковья интересуется, какие уроки извлекли российские вооруженные силы в Сирии. Его сын сегодня принимает присягу в Мамаевом Кургане. Путин: это большой урок для нашего оборонно-промышленного комплекса, проверка вооруженных сил в реальных условиях.
Из Челябинска спрашивают о том, как наладить отношения с малым и средним бизнесом и будет ли повышаться пенсионный возраст. Путин: малый бизнес успешно развивается, решение о повышении пенсионного возраста еще не принято.
В Апатитах проблема с доступностью лечения. Девушка, у которой рак четвертой стадии, рассказала, что ей изначально поставили неправильный диагноз. Путин поможет: то же самое произошло с моим папой. Тогда нашли средства. Не теряй надежду.
Вопрос от мальчика из Находки об угольной пыли в порту. Путин: Андрюш, вместе посмотрим, что там происходит.
Путин назвал области для сотрудничества с США: контроль за распространением ядерного оружия, борьба с бедностью, решение экологических проблем.
Американец спросил, что делать с русофобией в США. Путин: мы не считаем Америку своим врагом.
Путин: не забывайте, что это здание строилось как церковь, не как музей, но надо сохранить и музейные функции. Не надо превращать это здание в инструмент внутриполитической возни.
Строитель ледокола задал "непроизводственный вопрос" о судьбе Исаакиевского собора.
Работники Балтийского завода интересуются будущим предприятия.
Девушка-инвалид из Орла рассказала, что не может получить необходимые лекарства, и попросила узаконить транспортировку больных на гемодиализ. Путин обещал все проверить и решить.
Актер Сергей Безруков спрашивает о фильме "Матильда". Путин считает, что Поклонская не пытается его запретить, а отстаивает свою точку зрения.
Вопрос от сотрудника строящегося аэропорта в Ростове-на-Дону о возможности появления прямых региональных перелетов.
Мать троих детей из Ставрополья, чей дом пострадал от наводнения, жалуется, что не получила пособие на жилье. Путин: тезке губернатору Владимиру Владимировичу - где деньги? Надеюсь, что он уже сегодня у вас побывает, пусть сам посмотрит.
Путин: если кто-то хочет быть европейцем, пусть сначала закроет свои счета в офшорных зонах, а потом говорит о благе народа.
В продолжение украинской темы Путину предложили ответить Порошенко, прочитавшему стихотворение Лермонтова о немытой России. Путин: он знает русскую классику, за это похвалю.
Житель Украины: почему вы нас бросили? Тут не все бандеровцы. Почему российские телеканалы мажут нас одной краской? Путин: мы не бросили. Мы высоко ценим вашу позицию.
Путин говорит о доступности кредитов для малого и среднего бизнеса.
https://twitter.com/ilpetrenko_rt/status/875288387170775040
Путину в очередной раз задали вопрос о его детях. Он сообщил, что у него недавно родился второй внук. В зале раздались аплодисменты.
Акушер-гинеколог одного из перинатальных центров спрашивает о рождаемости и материнском капитале. Путину показали новорожденного ребенка, президент поздравил родителей. Путин: рождаемость в России растет быстрее, чем в Европе. Нам нужен целый набор мер.
Вопрос с острова Ольхон на озере Байкал о слишком жестких экологических требованиях. Путин: нужно изменить законы вместе с экологическими организациями.
Жители подмосковной Балашихи жалуются на свалку, где постоянно происходят возгорания, которые вызывают проблемы со здоровьем. Путин говорит, что знаком с этой проблемой, она решается.
Далее вопросы о ликвидации пожаров в Забайкальском крае и о проблемах при регистрации "Дальневосточного гектара".
Путин: правительство продлило ответные меры до конца года. Если наши партнеры начнут снимать санкции, тогда и мы будем это делать. Поддержка - не грубая, не прямое финансирование - будет продолжаться и в будущем.
Представители агробизнеса говорят о росте производительности. Будет ли Москва продлевать ответные санкции и поддерживать производителей, когда их снимут?
Путин отвечает на вопрос о санкциях. Он видит в них плюсы: включаем мозги, ресурсы, таланты.
Путин говорит, что новые губернаторы должны справляться со своими обязанностями.
Первый вопрос от молодой учительницы из Иркутской области - о том, почему такие маленькие зарплаты у учителей. Путин: расписанием и доплатами занимаются сами школы. Молодой специалист должен получать меньше, чем опытные педагоги. Но в разы зарплаты отличаться не должны.
Путин отмечает, что реальная заработная плата все-таки начала потихонечку расти.
При этом уровень доходов населения снизился. Зато уровень инфляции рекордно низкий.
Сначала вопрос от ведущих об экономическом кризисе. Путин говорит, что рецессия в российской экономике преодолена.
Большинство обращений в этом году не о настоящем, а о будущем.
А вот и Путин. "Прямая линия" начинается.
Как сообщает Интерфакс, к началу "прямой линии с Владимиром Путиным" поступило уже 1 млн 939 вопросов и обращений от граждан.
Напомним, что в этом году "прямая линия" проходит позже обычного. Так, в прошлом году она состоялась 14 апреля.
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/tekstovyj-onlajn-pryamaya-liniya-s-prezidentom-rossii-vladimirom-putinym-ob-ofshorah-zarplatah-ukraine-i-ne-tolko?id=74234193
До начала 15-й "прямой линии" президента РФ Владимира Путина остается буквально 5 минут. А пока самое время вспомнить, как прошла прошлогодняя "прямая линия", которая продолжалась 3 часа 38 минут.