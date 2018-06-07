07.06.2018, 11:54

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным — в зале нет зрителей, но есть волонтеры

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7 июня в 16-й раз проходит ”прямая линия” с Владимиром Путиным. Организаторам поступило уже более 1,7 млн вопросов, которые россияне хотели бы задать президенту России. В этом году формат проведения мероприятия претерпел некоторые изменения — в зале не будет зрителей, зато появятся волонтеры, для которых предусмотрели специальный сектор, сообщает "Газета.Ру".

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Прямая линия с Путиным 2018
Еще жителям Приморья и Дальнего Востока сложно и дорого путешествовать по стране.
В регионе также острая нехватка рабочих мест дл яквалифицированных специалистов. Например, инженеру-авиатехнику приходится сейчас красит крыши.
Местным жителям кажется, что лучшие участки разобрали чиновники.
Много обращений по Дальнему Востоку. Например, дальневосточный гектар. Участки выделяют так далеко, что до них не добраться.
Слово волонтерам колл-центра
Оперативно подключили губернатора Томской области. Клянется разобраться.
И такие семьи нужно поощрять, уверен президент. 
Путин: "Мы должны стремиться, чтобы у нас все семьи были такими, как Ваша!"
Женщине кажется, что в Томской области нарушают федеральный закон.
"Сколько мне еще ждать?!", - вопрошает Наталья Николаевна из Томска. На сегодня она в очереди трехсотая с лишним. В регионе ей сказали что нужно ждать. 
"Мы хотим приучать детей к труду, к любви к русской земле!"
Как будут выделять земельные участки многодетным семьям?
Возможность задать вопрос в соцсетях и с мобильных устройств. В очереди - 7 тысяч челвоек
На связи многодетная мать из Томска
Путин: "Такой традиции у нас нет. И вообще это прерогатива Госдумы".
Вопрос из соцсетей: сохранится ли традиция амнистии заключенных после вступления в должность президента?
Президент надеется, что и с футболом будет так же
Путин вспоминает, ка кперед Олимпиадой в Лондоне общался с тренером по дзю-до. Тот его заверил, что готовились точечно к Играм и выиграли-таки с невиданным результатом
"Категорически нельзя допустить, чтобы на стадионах появились рынки!!!", - обращается Путин к руководителям регионов.
Приводит в пример Сочи, где объекты востребованы и после Олимпиады-2014. В Сочи, кстати, после ЧМ переедет футбольный клуб "Динамо" (С-Пб).
Вопрос был в том, чтобы после ЧМ инфраструктура не простаивала. Путин убежден, что она должна работать на развитие массового спорта. 
Газзаев просит, чтобы футбол остался в поле личного внимания Путина. И здесь без "ручного управления" не обойтись. Ведущие допытываются: "Каков Ваш вопрос?"
Но тренер желает президенту крепкого здоровья и заступничества святых.
И конечно, нельзя обойтись без темы чемпионата мира по футболу, который стартует на следующей неделе. На линию с ВВП вывели тренера Валерия Газзаева и эксперта Евгения Ловчева.
А теперь о футболе.
Путину показали фотошутку о повышении цен на бензин с изображением Путина и "Лада Калина".
Вице-премьер Козак: мы договорились с нефтяными компаниями о замораживании цен.
Соединяются с министром энергетики Новаком. Докладывает о текущей ситуации. Признает проблему, но говорит, что рост цен уже остановлен. Дефицита топлива нет.
Видеовопрос о росте цен на топливо. Путин: правительство уже приняло ряд решений на этот счет. Рост цен недопустим.
Путин: наша задача - уменьшить бедность в два раза.
На реализацию задач, поставленных Путиным, нужно дополнительно еще 8 триллионов рублей.
Налоговая политика должна быть стабильной, подчеркивает Путин. О повышении налогов: 8 трлн из воздуха не синтезируются.
О новом правительстве: если бы в правительство пришли совсем новые люди, Россия потеряла бы как минимум два года. У нас оптимальный состав правительства на сегодняшний день.
Путин рассказывает о результатах прошлого года: у нас исторический минимум по инфляции.
Два года назад спрашивали, через какую полосу проходим - черную или белую. Путин тогда ответил, что серую. Сейчас говорит, что двигаемся в сторону устойчивого белого цвета.
А вот и Путин. Опоздал меньше чем на 10 минут.
В этот раз в зале нет зрителей, зато присутствуют волонтеры.
Первая прямая линия с момента нового вступления Путина в должность.
Прямая линия начинается!
А вот немного о сегодняшней прямой линии. http://rus.delfi.ee/daily/abroad/segodnya-putin-v-16-j-raz-stanet-dlya-rossiyan-ezhegodnoj-poslednej-nadezhdoj-o-chem-prosyat-sejchas-prezidenta-na-pryamoj-linii?id=82573479
Итак, до прямой линии остаются считанные минуты, а мы пока вспомним, как она прошла в прошлом году. http://rus.delfi.ee/daily/abroad/tekstovyj-onlajn-pryamaya-liniya-s-prezidentom-rf-vladimirom-putinym-o-sankciyah-otnosheniyah-s-ssha-i-vnukah?id=78569683

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