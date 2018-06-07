ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным — в зале нет зрителей, но есть волонтеры

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Прямая линия с Путиным 2018

Группа людей обратилась с проблемой.

Юг России!

Переносимся в Ростовскую облать, г. Батайск

Серьезные, однако, вопросы дали озвучить блогерам!

Газпром собирается развивать сеть газозаправок. Россию надо переводить на газомоторное топливо.

Путин: для нас это имеет особую специфику. Чтобы выработать электричество для таких машин, нужно жечь уголь и газ, что для экологии не есть хорошо.

в России в 2017 году продано всего 17 электромобилей

Будут ли субсидии для электроавто?

Еще один блогер, живущий рядом с лесом, интересуется проблемами экологии.

Однако явление имеет место быть, надо посмотреть и прикинуть, как это можно использовать.

В Японии отчасти применяется, в других странах не работает. Наш ЦБ считает, что криптовалюты не могут быть средствами платежей, они ничем не обеспечены.

Путин: своей криптовалюты не может быть ни у одной страны. Майнинг у нас не регулируется. Мы относимся к этому осторожно.

Возвращаемся к блогерам в Москва-Сити

Тут речь о недоработках в коммуникации между федеральным и местным уровнем власти.

Артем Хохоликов спрашивает о криптовалюте - будет ли она у России?

Ведущий: Как вы, Владимир Владимировчич, относитесь к таким вопросам, которые должны реашть местные власти?

Экспромтом тут, конечно, и не пахнет.

Докладывает уверенно, молодец.

Он в курсе проблемы, владеет информацией.

Да еще и Владимиров!

Еще один Владимир Владимирович!

В вашем конкретном случае мы поразбираемся, я буду ждать доклада губернатора Ставрополья... Но проблема более широкая

Проблема понятна.

В целом они решаются, но есть вот такие вопиющие случаи. Я не знаю, как местные власти формулируют ваши жилищные условия, но если признали аварийным в силу стихии, то проблемы должны решаться

2 года не могли попасть к губернатору Ставропольского края.

(на заднем фоне слышны какие-то женские крики)

потому что живут с 2002-го года якобы в нежилом фонде

Владельцев дома вывели из списков тех, кто может получить помощь

За репортажем из опасного дома с вниманием следит и глава Ставропольского края

Как стал дом просыхать, все новые трещины.

Весной появились новые сожители - лягушки.

24 мая 2017 года наши домовладения пострадали от наводнения. Течение унесло даже порог. 5 дней стояла вода. Полы проваливаются.

Год назад ВВП помог, но не всем. Из села Левокумка обратились 17 семей, которые живут в непригодном жилье.

Съемочная группа вновь на том же месте, на берегах реки Кума.

До сих проблема бюрократических проволочек не решена.

Год назад на Прямой линии разбирали вопрос о помощи людм, пострадавшим от наводнения.

Губернаторский корпус призван помочь.

Будут предприниматься шаги по реновации жилья по всей стране

Это не значит, что программа будет реализована только в Москве, говорит Путин.

Обеспечим все гарантии!

"Спасибо Вам за поддержку!". В городе началась работа, оформляется документация. Начато строительство на 250 стартовых площадок.

Сам Собянин на проводе

Путина знает о вопросах, о проблемах

Это грандиозная программа. 400 млрд рублей в Москве.

Стремиться нужно к 7%-ной ставке по ипотеке.

Еще одна грань жилищной проблемы - реновация

"Мы принимаем всем меры по снижеению ставок ипотечного кредитования. Сейчас она меньше 10%, недавно была двузначной"

Присоединился и первый вице-премьер и министр финансов Силуанов

Растет число клиентов ипотеки.

Сразу и губернатора Ивановской области - в студию!

Ух ты!

Постановление ошибочно, и его нужно поправить. Огорчу минфин. Стоить это будет 9 миллиардов рублей. Мы это поправим!

Путин: "Вы правы. Что я могу сказать?"

Дмитрий просит внести поправочку в закон.

Про 4-го, 5-го и следующих детей ничего не сказано.

НО в банке сказали, что семья не подпадает под льготу. Она положена лишь при рождении второго или третьего ребенка.

Ставка 13%, но есть постановление правительства РФ, позволяющее снизить ставку до 6%.

Жена не работает, а ипотека "душит".

Глава семьи Дмитрий сам строит своими руками дом. Жена сидит дома с детьми.

Многодетная семья Верховских ремонтирует жилье.

Отправляемся в "город невест" - Иваново

С июля 2019 года вводится новый Закон о долевом строительстве, который позволит сократить кол-во "пирамид" и жульничества

Это позволит выйти на запуск в 120 млн кв.м. жилья в год, как велел Путин

Но систему долевого участия закрыть нельзя.

Подключается еще один Владимир Владимирович, на сей раз - министр строительства Якушев В.В.

Темпы строительства будут расти. Раз в 10 лет каждая семья сможет улучшить свое жилищное положение!

В стране свыше 1,1 миллиона договоров о долевом строительстве, 3,4 триллиона рублей.

Но она намного шире. До сих пор недостаточно внятное регулирование. Объем же строительства жилья большой.

Президент обещает все зафиксировать и решить проблему.

Липецк. Обращаются 1500 жителей района Европейский. Не достроено.

"Мы хотим жить! Помогите!"

Она повсеместна. Но есть регионы, где с этим успешно борются

Переходим к проблемам обманутых дольщиков жилья.

Будем поддерживать ваши разработки. Поздравляю с изобретениями!

Путин: я недавно был в "Курчатнике",в курсе проблем и разработок. Говорит, что необходимо завершить процесс сертификации изобретений.

Они предлагают новые методы заживления ран, котоыре могли бы быть в каждой скорой помощи

Здесь ученые работают над сверхсовременными био-подобными технологиями.

Вопросы из одного из самых закрытых научных институов, Курчатовского

Когда Путин поверил в бога?Глава государства ответил, что для него это интимный вопрос. По его словам, каждый человек рождается с верой в бога.

Президент относится к этом осторожно и аккуратно. Правительству дано поручение увеличить доходы пенсионеров

Вопрос из Курска о повышении пенсионного возраста

Каждый пятый вопрос - на социальную тему, в том числе о пенсиях

Вся тяготы работы Для Путина компенсируются тем, что это забота о людях и о родине

Какой совет от отца вы бы передали вашим внукам? Путин: не врать.

Есть ли какой-то вопрос, на который у вас точно нет ответа? Путин: На ваш вопрос трудно дать ответ. Если у меня нет ответа, я стараюсь его найти, вместе с коллегами.

Блиц. Что вы делаете, когда не знаете, что делать? Путин: не уверен - не обгоняй, цена ошибки очень велика. Поэтому если я не знаю, что делать, я пытаюсь найти решение.

Жители города Струнино обратились по поводу единственной больницы, в которой начали закрывать отделения. Губернатор Владимирской области говорит, что ничего не закрывается, власти работают над проектом новой поликлиники.

На связь вышла министр здравоохранения Скворцова. Она говорит, что рак научились выявлять на более ранних стадиях, но достигнуто пока недостаточно.

Нужно уделить внимание ядерной медицине. А также строить новые онкоцентры, привлекать молодых специалистов.

ВВП: Мы ставим перед собой амбициозные задачи по повышению продолжительности жизни.

Это невозможно без борьбы с заболеваниями, и в том числе с онкологическими.

В прошлом году на Прямую линию за помощью уже обращалась больная раком девочка. До этой линии она так и не дожила...

Нехватка лекарственных средств, очереди.

Нехватка в регионах онкологических центров

ОНКОЛОГИЯ

Переходим к теме здравоохранения

У него есть потенциал и в условиях атаки на него (с Запада), на пенсию его отправить было невозможно.

Полготовка к Олимпиаде, стадионы и прочая инфраструктура - это во многом заслуга Виталия Леонтьевича.

Путин: наши корабли и так непотопляемы! А Мутко ходь и нало подтянуть английский, его успехи на посту министра спорта и вице-преьмера очевидны.

Больше вопросов относительно переназначения Мутко. Есть и шутки. Моряки спрашивают: можно мы на кораблях будем рисовать его портрет, чтобы они стали непотопляемыми?

Путин: 6 лет он был вице-премьером, и один в поле не воин, справится.

Вопрос насчет Д.Рогозина, которого "бросили" на Роскосмос. Справится ли человек с журналистским образованием на этом посту?

в 2017 году - запущено менее 15 российских спутников

660 с лишним спутников намерена Россия запустить в ближайшие годы. Это еще одно направление, где будет прорыв

Мы должны вернуть себе компетенции, хотя конкуренция большая. Это нормально. У нас есть планы по сотрудничеству.

Ответ предсказуем- первый спутник был советским, Гагарин и так далее.

Возможно ли возродить технологию "Бурана" и какие планы у России на освоение космоса?

Юрист из Санкт-Петербурга. Россия была из двух космических держав, где реализован проект многоразового корабля.

А теперь видео-звонок из "виртуального пространства"

Ну, теперь Краснова будет точно больше зарабатывать на корпоративах. И в Инста подписчиков прибавится

И государственная машина придумает для них налоги.

И говорит, что вы же зарабатываете - и, похоже, неплохо - на рекламе. Государство обязано формализовать эти отношения.

Президент делает комплимент Наталье

На связи комик и блогер Наташа Краснова, 38 лет. "Когда блогерство станет профессией?"

Пространство свободы нельзя ограничивать

Но запретами много не добьешься.

"Террористы пользуются зашифрованными мессенджерами, их не отследить".

Я в курсе ситуации с Телеграм, говорит Путин.

В интернете ходят слухи о закрытии инстаграма и ютьюба. Это правда?

Впервые в истории Прямой линии - на площадке в Москва-Сити собрались блогеры. Их общая аудитория - ок.20 млн человек

О! Теперь вопросы задают популярные блогеры.

Ссылается на Минские договоренности.

Нынешним киевским политикам не нужны избиратели из Донецкой и Луганской областей.

Говорит, что грядущие выборы в Раду и президента Украины влияют на проблему с ДНР и ЛНР.

В блокаде территорий.

Обвиняет Украину в обстрелах мирных жителей.

Путин говорит, что если такое произойдет, то оно будет иметя тяжкие последствия для украинской ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Ему кажется, что украинская армия воспользуется началом ЧМ по футболу и начнет боевые действия на Донбассе

Видео-ролик ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА, советник главы ДНР

Писателям везет - говорит ведущий. Еще один мастер слова дозвонился в студию.

Продолжает речь об амнистии капиталов, о том, что нужно бизнесменам надо помочь.

Президент вмешивается в управление беседой.

Все думают: как бы создать новые валюты? Они пилят сук, на котиором сидят! Но все это тоже пройдет!

США своими шагами подрывает доверие к доллару

Рассуждает о доверии на мировых рынках, о долларе

Когда ситуация стабилизировалась, собственники остались хозяевами предприятий, а государство пополнило доходы. Это наши национальные интересы, убежден Путин

Припоминает кризис 2008-го года, проблемы с маржин-коллами российских компаний, когда государство помогло многим предприниателям.

Путин говорит, что предупреждал об этом давно. И рекомендовал держать капиталы в России, вкладывать их на родине и т.п.

"Российский бизнес "кошмарят" в Лондоне" - что делать?

Мы готовы принять участие в расследовании, но нам не дают такой возможности.

Если бы это было боевое отравляющее вещество, они бы умерли в течение нескольких минут, говорит президент.

"Будет ли Россия отвечать на обвинения в отравлении Скрипалей?", - спрашивает студентка.

Путин цитирует "Джентльменов удачи": "Кушать подано! Садитесь... есть, пожалуйста". В оригинале было грубее, президент сказал, что не будет продолжать.

Это неприемлемо - США распространяет свою юрисдикцию по всему миру

Это возвращает нас к тому, что нужно выработать твердые правила поведения в сферах международного взаимодействия.

Мировые лидеры видят, что происходят. Говорят уже публично, что США ведет себя неадекватно

Тема: Торговая война между США, Евросоюзом и остальным миром

На этих проблемах надо сосредоточить внимание.

Надо с одной стороны поставить заслон экстремизму, пропаганде фашистских идей и суицида

Переходим к международным вопросам

Я с вами согласен - говорит Путин. Мы не пойдем по пути сжигания книг, как предлагал Фамусов из "Горе от ума"

Ревнителям следует тогда судить и классиков. Нет ли смысла остановить тех, кто "закатывает" мнения, особенно молодых.

Но сейчас много тревожных примеров, особенно из провинции. Люди размещают невинные посты в интернете, за что их судят.

Россия всегда была страной свободомыслия, говорит Шаргунов

Звонит из Приморья.

На связи писатель Сергей Шаргунов.

За то, что они не видят в своем глазу "бревно", а Евросоюз критикует всех вокруг за нарушение прав человека.

Но Россия ведет диалог с партнерами, и Путин надеется, что властям Прибалтики станет когда-нибудь стыдно.

Сам термин-то придуман в Латвии и Эстонии, чтобы дискриминировать русскоязычных.

Что касается русскоязычных в странах Балтии - то Россия постоянно напоминает об ущемлении их прав, особенно неграждан.

Вопрос №337 с сайта: "ВВП, примите меру против Латвии! Почему запрещают учиться на РУССКОМ?! Введите санкции!"

Пора уже сесть за стол переговоров - призывает Путин Запад.

Путин вспоминает ответ вроде бы Эйнштейна - "не знаю, какими средствами будет вестись Третья мировая, но Четвертая - камнями и палками"

СМС: БУДЕТ ЛИ ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА???

Но надо делать наоборот! Дружить надо, конструктивно. И якобы во многих странах Запада тоже приходят к пониманию этого

Они видят в России угрозу, конкурента. Но это ошибочная политика, уверен Путин

ВВП: "Это способ сдерживания России. Как и санкции, бесконечные обвинения создают базу для сдерживания"

Цитата: "Ощущения такое, что Россия виновата во всем! Кругом санкции..."

Много вопросов по отношения России с Западом.

Идем далее

Президент уверен, что Дальний Восток развивается, там открыли федеральный университет.

Жаль, что инженеру приходится быть маляром. Хотя это тоже достойная профессия.

Теперь рынок труда на Дальнем Востоке.

Вчера или позавчера правительство РФ "обнулило" НДС на авиаперевозки.

По поводу билетов: есть спец.программы дл разных возрастных групп. Надо расширить географию и время применения субсидий.

Путин сначала благодарит всех за подготовку Прямой линии

На перелет Москва-Уссурийск семье абонента приходится тратить 150 тысяч рублей. Как быть?

Звонок из Уссурийска - как удачно, прямо по теме авиаперелетов!

Еще жителям Приморья и Дальнего Востока сложно и дорого путешествовать по стране.

В регионе также острая нехватка рабочих мест дл яквалифицированных специалистов. Например, инженеру-авиатехнику приходится сейчас красит крыши.

Местным жителям кажется, что лучшие участки разобрали чиновники.

Много обращений по Дальнему Востоку. Например, дальневосточный гектар. Участки выделяют так далеко, что до них не добраться.

Слово волонтерам колл-центра

Оперативно подключили губернатора Томской области. Клянется разобраться.

И такие семьи нужно поощрять, уверен президент.

Путин: "Мы должны стремиться, чтобы у нас все семьи были такими, как Ваша!"

Женщине кажется, что в Томской области нарушают федеральный закон.

"Сколько мне еще ждать?!", - вопрошает Наталья Николаевна из Томска. На сегодня она в очереди трехсотая с лишним. В регионе ей сказали что нужно ждать.

"Мы хотим приучать детей к труду, к любви к русской земле!"

Как будут выделять земельные участки многодетным семьям?

Возможность задать вопрос в соцсетях и с мобильных устройств. В очереди - 7 тысяч челвоек

На связи многодетная мать из Томска

Путин: "Такой традиции у нас нет. И вообще это прерогатива Госдумы".

Вопрос из соцсетей: сохранится ли традиция амнистии заключенных после вступления в должность президента?

Президент надеется, что и с футболом будет так же

Путин вспоминает, ка кперед Олимпиадой в Лондоне общался с тренером по дзю-до. Тот его заверил, что готовились точечно к Играм и выиграли-таки с невиданным результатом

"Категорически нельзя допустить, чтобы на стадионах появились рынки!!!", - обращается Путин к руководителям регионов.

Приводит в пример Сочи, где объекты востребованы и после Олимпиады-2014. В Сочи, кстати, после ЧМ переедет футбольный клуб "Динамо" (С-Пб).

Вопрос был в том, чтобы после ЧМ инфраструктура не простаивала. Путин убежден, что она должна работать на развитие массового спорта.

Газзаев просит, чтобы футбол остался в поле личного внимания Путина. И здесь без "ручного управления" не обойтись. Ведущие допытываются: "Каков Ваш вопрос?"

Но тренер желает президенту крепкого здоровья и заступничества святых.

И конечно, нельзя обойтись без темы чемпионата мира по футболу, который стартует на следующей неделе. На линию с ВВП вывели тренера Валерия Газзаева и эксперта Евгения Ловчева.

А теперь о футболе.

Путину показали фотошутку о повышении цен на бензин с изображением Путина и "Лада Калина".

Вице-премьер Козак: мы договорились с нефтяными компаниями о замораживании цен.

Соединяются с министром энергетики Новаком. Докладывает о текущей ситуации. Признает проблему, но говорит, что рост цен уже остановлен. Дефицита топлива нет.

Видеовопрос о росте цен на топливо. Путин: правительство уже приняло ряд решений на этот счет. Рост цен недопустим.

Путин: наша задача - уменьшить бедность в два раза.

На реализацию задач, поставленных Путиным, нужно дополнительно еще 8 триллионов рублей.

Налоговая политика должна быть стабильной, подчеркивает Путин. О повышении налогов: 8 трлн из воздуха не синтезируются.

О новом правительстве: если бы в правительство пришли совсем новые люди, Россия потеряла бы как минимум два года. У нас оптимальный состав правительства на сегодняшний день.

Путин рассказывает о результатах прошлого года: у нас исторический минимум по инфляции.

Два года назад спрашивали, через какую полосу проходим - черную или белую. Путин тогда ответил, что серую. Сейчас говорит, что двигаемся в сторону устойчивого белого цвета.

А вот и Путин. Опоздал меньше чем на 10 минут.

В этот раз в зале нет зрителей, зато присутствуют волонтеры.

Первая прямая линия с момента нового вступления Путина в должность.

Прямая линия начинается!

А вот немного о сегодняшней прямой линии. http://rus.delfi.ee/daily/abroad/segodnya-putin-v-16-j-raz-stanet-dlya-rossiyan-ezhegodnoj-poslednej-nadezhdoj-o-chem-prosyat-sejchas-prezidenta-na-pryamoj-linii?id=82573479

Итак, до прямой линии остаются считанные минуты, а мы пока вспомним, как она прошла в прошлом году. http://rus.delfi.ee/daily/abroad/tekstovyj-onlajn-pryamaya-liniya-s-prezidentom-rf-vladimirom-putinym-o-sankciyah-otnosheniyah-s-ssha-i-vnukah?id=78569683