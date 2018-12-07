07.12.2018, 14:50

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ| Форум свободной России: от гибридной агрессии до санкций и сценариев будущего

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Каспаров, Бабченко, Чичваркин, Троицкий, Чирикова
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"Сценарии будущего России и Украины", "Технологии гибридной агрессии Кремля в Европе", "Экономическая осень путинского режима" – эти и другие злободневные темы окажутся в центре внимания 6-го Форума свободной России (ФСР), который состоится 7–8 декабря 2018 г. в Вильнюсе, сообщают организаторы мероприятия.

В рамках работы Форума продолжится начатое на прошлых пяти мероприятиях обсуждение ключевых проблем российской и международной политики и сценариев преодоления Россией цивилизационного, политического и экономического тупика.

15:00 — 16:15 Дискуссионная панель: "Текущая политическая ситуация в России: стабилизация режима или преддверие обвала?"

1) Ожидать ли "переформатирования режима сверху" в обозримом будущем? 2)Пенсионные протесты: эпизод или предвестник массовых социальных протестов? 3)Оказывают ли международные санкции на внутриполитическую ситуацию в России? 4)Дальнейшее усиление политических репрессий; 5) Региональное измерение российской политики (неожиданные результаты региональных выборов, проблемы приграничного размежевания между Чечней и Ингушетией).

Модератор: Е. Киселев — телеведущий, журналист.

Формат Форума традиционно открыт — в его работе примут участие российские гражданские активисты, политики, международные эксперты, блогеры и журналисты, среди которых — Гарри Каспаров, Илья Пономарев, Андрей Илларионов, Марк Фейгин, Айдер Муждабаев, Аркадий Бабченко, Леонид Невзлин, Марат Гельман, Евгений Чичваркин, Мария Алёхина, Евгения Чирикова, Евгений Киселев, Борис Райтшустер, Артемий Троицкий и другие. Участником Форума может стать каждый, кто разделяет ценности демократии и считает Россию частью цивилизованного международного сообщества.

Участники дискуссионных панелей обсудят текущую политическую ситуацию в России, преследования там религиозных меньшинств, основы её правового строя, взаимоотношения искусства и власти, а также эффективность работы и промежуточные итоги санкций.

Наряду с тематическими секциями планируется принятие нового расширенного санкционного списка — "Списка Путина", состоятся презентации новых проектов Форума- "База" и "Мониторинг преследования религиозных меньшинств в России", а также будет представлен доклад по развитию проекта "Трибунал путинского режима".

Оба дня работы 6-го Форума свободной России будут транслироваться в прямом эфире.

Культурную программу мероприятия составят поэтический вечер с Александром Дельфиновым, Динарой Расулевой, Всеволодом Емелиным и Еленой Фанайловой, открытие групповой выставки Владимира Дубосарского, Сергея Елкина и Константина Еременко, выступление Марии Алехиной и концерт Василия Шумова.

С программой VI Форума свободной России можно ознакомиться на сайте мероприятия.

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