Прямая линия с Путиным состоится 15 июня

Президент России Владимир Путин в этом году проведет прямую линию 15 июня. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

”15 июня 2017 года в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" выйдет ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным"”, — говорится в сообщении.

”В традициях предыдущих программ глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально- экономической жизни страны, а также международной обстановки”, — уточняет пресс-служба Кремля.

30 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в этом году прямая линия с Путиным пройдет позже обычного. ”Обычно мы это делаем в апреле, а в этом году не будет в апреле, будет попозже”, — сказал официальный представитель Кремля. Конкретной даты он не назвал.

Прямая линия с Путиным в 2017 году должна стать 15-й по счету. В прошлый раз она состоялась 14 апреля и продолжалась 3 часа 38 минут. Рекордом продолжительности считается программа 2013 года, когда президент отвечал на вопросы в эфире 4 часа 48 минут. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы.

В Кремле называют прямые линии с президентом одной из лучших форм соцопроса. Глава комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак выразил мнение, что такая программа должна проводиться не реже одного раза в квартал. По его мнению, это будет стимулировать чиновников к более эффективной работе.