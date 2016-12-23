Во время ежегодной пресс-конференции российский президент Владимир Путин заявил о том, что в стране сохраняется положительная динамика в демографии. Он признал, что рождаемость в последнее время немного упала, однако одновременно, по его словам, упала и смертность, пишет Русская служба Би-би-си.

Это заявление по тону противоречит недавним высказываниям президента, сделанным на форуме Общероссийского народного фронта в Москве 22 ноября.

"В 90-е годы у нас был большой провал в демографии. В этой связи даже с набором в армию в ближайшее время будут проблемы", — посетовал тогда президент.

Свежая статистика Росстата показывает, что по итогам 10 месяцев текущего года в России родилось 1,58 млн человек, умерло 1,56. Обе цифры, как и говорил Путин, ниже, чем за соответствующий период прошлого года (1,62 и 1,60 соответственно).

В целом, действительно население России сейчас увеличивается, и не только за счет статистического включения населения Крыма в состав общего населения России (хорошо видного на графике), но и за счет положительной рождаемости.

Однако в соответствии с расчетами Росстата, после пика в 2025 году (148,341 миллиона человек) начинается длительная нисходящая численности населения, достигающая максимальной скорости в 2032 году (минус 165 тысяч) и сменяющаяся небольшим приростом только в 2045 году (9,6 тысяч).

Это средний вариант прогноза. Его методология сводится к тому, что существующие демографические тенденции экстраполируются на обозримый период (так получают низкий вариант) и уравновешиваются целевыми показателями, составляющими основу высокого варианта. Перспективные расчеты численности населения ведутся методом передвижки по возрастам.

Самая неприятная новость в сфере демографии для России заключается не в численности населения, а в его возрастной структуре. Ведь оборотной стороной увеличения продолжительности жизни является увеличение числа граждан старше трудоспособного возраста. При этом численность трудоспособного населения ежегодно убывает в пределах миллиона.

Именно поэтому даже Владимир Путин, более чем осторожно комментирующий социальные вопросы, еще на прошлой пресс-конференции признал, что пенсионный возраст все-таки придется повышать.

"Вы знаете мою позицию, я всячески сопротивляюсь повышению пенсионного возраста. Я считаю, что время еще не настало. Но многие эксперты-практики говорят, что, откладывая это решение, мы можем нанести вред", — сказал российский президент.