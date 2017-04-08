"Против всего": коммунисты провели акцию протеста в Москве

В субботу на площади Революции в Москве прошел митинг КПРФ с требованием отставки правительства. Акция под лозунгом "Димон, выйди вон" продолжалась несколько часов. По оценке корреспондента Би-би-си, на нее собрались около тысячи человек. Организаторы митинга заявили о трех тысячах участников.

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов со сцены призывал сплотиться "все народно-патриотические силы" и рассказывал о программе КПРФ по выходу из кризиса. Он критиковал действия правительства и говорил о коррупции.

"Оказывается из огромных сумм, выделенных на инвестиции, только четыре процента ушли на эти цели, остальные рассовали по карманам и отправили по офшорам, это и есть финансовый бандитизм невиданного масштаба", — сокрушался лидер коммунистов.

Впрочем, о самом премьере Дмитрии Медведеве со сцены Зюганов не говорил. Зато он уделил время внешней политике — осудил ракетный удар США по авиабазе в Сирии.

Между тем лидер московского отделения КПРФ Валерий Рашкин свое выступление завершил лозунгом "Медведева в отставку!".

Другие выступавшие говорили, в основном, не о премьере, а "либеральном правительстве" в целом, отмечали проблемы дальнобойщиков, обманутых дольщиков и вкладчиков, хвалили программу КПРФ. "Выход из кризиса — социализм!" — гласила надпись на заднике сцены.

Первый секретарь Серпуховской районной организации КПРФ Михаил Волков вовсе начал декламировать со сцены стихи, в которых прочитывался не только антилиберализм, но и антисемитизм:

"Русь в дерьме либеральном по уши,

Не обрыдла ли эта власть?

Ждете кровушки, так ведь кровушка

В октябре на Москву пролилась,

Аль по нраву вам игры московские,

Под вселенское ржанье и свист?

Вот нам нынче суют Жириновского

У которого папа юрист".

Среди собравшихся на митинг были как представители партийного актива коммунистов с красными флагами, так и вкладчики обанкротившихся банков и люди, вложившие деньги в дома-долгострои. Меньше всего было тех, кто пришел протестовать против Дмитрия Медведева лично.

"Так больше продолжаться не может! Перешли границу дозволенного. В том числе и с коррупцией", — сказала Би-би-си девушка из Ленинского комсомола с плакатом "За державу обидно". По ее словам, на митинг против коррупции 26 марта она сходить не смогла, но считает ответ премьера на обвинения в коррупции, которые выдвинул против него Алексей Навальный, "недостаточными".

"Нельзя протестовать против правительства, не протестуя против коррупции, потому что она его неотъемлемая часть. Мы выступаем за смену общественного строя в России. На социалистический в кратковременной перспективе и долговременной на коммунистический", — рассказал Би-би-си длинноволосый молодой человек в очках, представившийся анархистом.

"Я выступаю за уничтожение государства в первую очередь", — добавил он. В руках он держал черный флаг и плакат "Либеральное правительство Медведева в отставку". На антикоррупционном митинге на Тверской он тоже не был.

"Почему я пришла на этот митинг? Ну вы знаете, проблем очень много! — сказала Би-би-си пожилая женщина с портретом Юрия Гагарина в руке. — Меня беспокоит вопрос безопасности нашей страны! Почему всякие взрывы происходят?".

Также ее беспокоила "мода сносить дома". "Почему я куда-то должна уехать? Собянину это нужно! А я куда поеду?" — недоумевала участница митинга. На вопрос, какая главная тема митинга, женщина ответила "Ну тут против всего! И против войны, и жуликов, и воров".

Через пару часов после начала митинга люди стали расходиться. Корреспондент Би-би-си попытался поинтересоваться у группы молодых людей, примерно в 100 человек, кто они и откуда приехали. После этого к корреспонденту подошли два мужчины, грубо оттолкнули его и сказали, что "интервью тут никто давать не будет". "Потому что СМИ неправильное", — добавил один из них.

Позднее один из молодых людей сказал Би-би-си, что за участие в митинге им заплатили по тысяче рублей каждому.

К часу дня, через три часа после начала акции, площадь Революции начала пустеть. Задержаний на митинге не было.