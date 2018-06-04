04.06.2018, 20:20

Против ”недружественных государств”: Путин подписал закон об ответных санкциях

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rus.delfi.ee
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Mikhail Metzel, TASS

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий вводить санкции в ответ на ”недружественные действия” США и других стран.

В соответствии с законом правительство по решению президента России сможет вводить запрет на ввоз любой продукции или сырья — за исключением продукции, аналогов которой нет в России и странах, не подпадающих под санкции, пишет Meduza.

Запрет не распространяется на товары, ввозимые в Россию для личного пользования.

Закон также позволяет президенту России по своему решению вводить любые санкции против ”недружественных государств”.

Законопроект ”О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств” внесли в Госдуму после того, как США ввели санкции против фигурантов ”кремлевского списка”. В него попали крупные бизнесмены и чиновники.

В первой редакции законопроекта были указаны конкретные категории товаров, импорт которых может быть запрещен. Среди них упоминались лекарства, что вызвало наибольший общественный резонанс. Ко второму чтению перечень убрали, заменив его общей формулировкой о запрете любых товаров и сырья.

В России с 2014 года действует эмбарго на поставки продовольствия из стран, которые ввели санкции после присоединения Крыма к России. Эмбарго было введено указом президента России — для этого не требовалось принятия какого-либо закона.

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