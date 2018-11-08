Протесты в России активнее всего организуют КПРФ и Навальный

Больше всего протестных акций в России в текущем году прошло в Санкт-Петербурге, говорится в докладе Центра экономических и политических реформ, опубликованном в четверг, 8 ноября, на его сайте. В рейтинге регионов 2-е и 3-е места заняли Ростовская область и Краснодарский край, Москва оказалась лишь на 9-м месте.

Предстоящее повышение пенсионного возраста в РФ вызвало массовые протесты. Три года, "подаренных" женщинам, успокоили депутатов, но не 24-летнюю журналистку Марию Кольцову. (27.09.2018)

Что принесли полгода протестов против мусорного полигона "Ядрово"

Комментарий: Кому и зачем нужен Навальный за решеткой

В 2018 году в РФ резко возросла протестная активность, отмечают авторы документа. За девять месяцев прошли 2154 акции, тогда как за весь прошлый год - 1479. Чаще всего россияне протестовали против пенсионной реформы (46,5% всех акций). 7,3 процента акций связаны с экологическими проблемами, из них 3,5 процента "мусорные бунты" , 7 процентов составили протесты обманутых дольщиков, 4,9 процента акций были трудовыми протестами.

Наибольшую активность в организации протестных акций проявили КПРФ (36,2%) и сторонники Алексея Навального (13,1%).

Власти создают препятствия протестам