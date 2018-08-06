Просители убежища приехали по паспортам футбольных болельщиков

Что касается Финляндии, то здесь внимательно следят за развитием ситуации, сообщает Yle.

"Было зафиксировано лишь несколько таких случаев, главным образом в аэропорту Хельсинки-Вантаа. В основном, российские власти строго следят за тем, чтобы не выпускать из страны людей без документов", - сообщает эксперт в области пограничной безопасности Йорма Турунен из пограничной службы Финляндии.

По информации российского Комитета гражданского содействия, просители убежища, главным образом, приехали на чемпионат из Йемена, Сомали, Камеруна и Нигерии.