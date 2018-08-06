Просители убежища приехали по паспортам футбольных болельщиков

На чемпионат мира по футболу в Россию приехали не только поклонники игры, но и просители убежища. Паспорта болельщиков позволили попасть в страну без визы, и теперь большая группа людей (несколько тысяч) ищет способы не возвращаться на родину. Многие из них пытаются пробраться в другие страны. Например, на российско-эстонской границе было недавно задержано около 170 человек.
Что касается Финляндии, то здесь внимательно следят за развитием ситуации, сообщает Yle.
"Было зафиксировано лишь несколько таких случаев, главным образом в аэропорту Хельсинки-Вантаа. В основном, российские власти строго следят за тем, чтобы не выпускать из страны людей без документов", - сообщает эксперт в области пограничной безопасности Йорма Турунен из пограничной службы Финляндии.
По информации российского Комитета гражданского содействия, просители убежища, главным образом, приехали на чемпионат из Йемена, Сомали, Камеруна и Нигерии.