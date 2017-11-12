Прощание с Михаилом Задорновым проходит в закрытом режиме

Прощание с сатириком Михаилом Задорновым проходит в закрытом режиме в клинике в Московской области, передает РИА ”Новости”.

Возле клиники собрались более 50 человек, которые пришли проститься с известным сатириком. Перед началом церемонии представитель семьи сообщил присутствующим, что по желанию Задорнова прощание пройдет в закрытом режиме.

Сообщалось, что прощание с Задорновым пройдет в воскресенье в 13:00 в ритуальном зале морга клинической больницы ”Медси” на Пятницком шоссе.

Ранее сообщалось, что Задорнова похоронят в Латвии рядом с отцом.

Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни. На протяжении долгого времени он лечился от онкологического заболевания.