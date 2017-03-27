Пропавший перед протестами белорусский оппозиционер вернулся домой

Родственники белорусского оппозиционного деятеля Николая Статкевича, который пропал 24 марта — накануне очередного "марша рассерженных белорусов" в Минске — утверждают, что он освобожден из СИЗО белорусского КГБ. В самом КГБ задержание Статкевича до сих пор отрицают.

Как сообщил пасынок оппозиционера Юрась Адамович в "Фейсбуке", Статкевич находился в СИЗО с пятницы. Со слов Адамовича, сейчас Статкевич уже дома.

Ранее в КГБ Белоруссии заявляли, что не знают ничего о местонахождении Статкевича. Также в Комитете госбезопасности страны не подтвердили, что Статкевич последние несколько дней находился в СИЗО.

25 марта, в день 99-й годовщины провозглашения Белорусской народной республики, Николай Статкевич должен был возглавить протестную акцию оппозицию в Минске, однако он исчез накануне самой акции.

Жена оппозиционера Марина Адамович сообщала, что в последний раз видела супруга 23 марта.

Во время проведения акции протеста в День Воли были задержаны несколько сотен человек. В правозащитном центре "Весна", в офисе которого прошел обыск, сообщали о 700 доставленных в различные УВД.

Всего, по данным корреспондента Би-би-си в Минске, в митинге принимали участие не менее полутора тысяч человек.

Белорусские активисты предупреждали, что планируют продолжить серию акций с требованием отмены президентского декрета "о тунеядцах" в субботу, 25 марта.

В начале 1990-х годов Статкевич был активным участником движения за независимость Белоруссии. Он основал и с 1991 по 1995 год возглавлял "Белорусское объединение военных".

На выборах 2010 года Николай Статкевич был одним из кандидатов в президенты. После выборов он был приговорен к шести годам тюрьмы за организацию массовых беспорядков. Летом 2015 года президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Статкевича, хотя сам он о помиловании просить отказывался.

Освобождение людей, которых правозащитники признали политзаключенными, тогда дало Минску возможность улучшить отношения с Западом. В 2016 году Статкевич вместе с несколькими другими известными политиками создал "Белорусский национальный конгресс" (БНК).