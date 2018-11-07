Промежуточные выборы в США: республиканцы сохранили за собой Сенат

Республиканцам на промежуточных выборах в Конгресс США удалось сохранить за собой большинство в Сенате. Такие предварительные данные приводит во вторник, 6 ноября, агентство AP.

На ситуацию повлияло, в частности, то, что член Республиканской партии Кевин Крамер одержал верх над действующим сенатором-демократом Хайди Хайткэмп в Северной Дакоте, а бизнесмен-республиканец Майк Браун захватил кресло демократа Джо Доннелли в "колеблющемся" штате Индиана.

В то же время представляющий "красных" Тед Круз в напряженной борьбе победил Бето О'Рурка в Техасе, а член Республиканской партии Марша Блэкберн триумфально обошла демократа Фила Бредисена в Теннесси.

На фоне прогнозов о том, что Демократической партии удастся взять реванш в Палате представителей, представитель Белого дома Сара Сандерс поспешила снивелировать заявлениях об этих успехах, сравнив их с рябью на поверхности водоема: "Некое возмущение, возможно, и есть, однако я определенно не думаю, что имеет место "голубая" волна".

Ситуацию в Сенате она назвала "великим моментом и победой президента". Американский лидер Дональд Трамп всю ночь наблюдал за прогнозами и подсчетом голосов в окружении членов семьи и друзей в Белом доме.

Активность избирателей и технические трудности

По прогнозам экспертов, в выборах могло принять участие порядка 100 млн человек.