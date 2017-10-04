Прокурор раскрыл количество квартир и домов у Улюкаева

На заседании в Замоскворецком суде Москвы прокурор рассказал об имуществе бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в два миллиона долларов от главы ”Роснефти” Игоря Сечина, передает РИА Новости.

Чиновнику и его семье принадлежат четыре квартиры в Москве: двухкомнатные на Малой Лубянке и Воскресенской, четырехкомнатная на Малой Бронной и пятикомнатная на Улофа Пальме.

Кроме этого, по данным прокурора, у Улюкаева есть дом с участком в Раменском районе Подмосковья, дом и сельскохозяйственные земли в Смоленской области, дом и земельный участок в Ялте.

”Интерфакс” со ссылкой на прокурора сообщает, что в собственности семьи обвиняемого 15 квартир в Москве, Подмосковье и Смоленске и более 10 земельных участков.

Адвокат подсудимого Тимофей Гриднев подчеркивает, что большая часть названых домов и квартир уже давно не принадлежит Улюкаеву. ”Да это смешно. Они перечисляют одно и то же имущество по несколько раз, чтобы создать у вас и общественности видимость, что у него много имущества”, — сказал он.

Сам Улюкаев улыбался, когда прокурор озвучил данные о его собственности, отмечает ”Интерфакс”.

26 сентября из выступления прокурора стало известно, что сотрудники ФСБ на протяжении восьми часов осматривали деньги, изъятые у бывшего министра при задержании. Речь идет о взятке, в получении которой подозревается Улюкаев. 180 пачек купюр достоинством 100 долларов были упакованы в полиэтиленовый пакет, еще 20 пачек не были упакованы — их, как и сумку, обработали специальным проявляющимся веществом ”Тушь-7”. Опись купюр заняла 60 страниц.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года с поличным. По версии следствия, он, занимавший тогда должность главы Минэкономразвития, требовал от ”Роснефти” взятку за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций ”Башнефти”.