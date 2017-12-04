Прокурор потребовал для Улюкаева 10 лет колонии

В ходе прений сторон по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции, сторона обвинения потребовала для чиновника 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В качестве дополнительного наказания прокуратура потребовала взыскать с Улюкаева штраф в размере 500 млн рублей (то есть сумму взятки в пятикратном размере) и запретить ему в течение 10 лет занимать государственные должности.

Также обвинение просит лишить подсудимого государственных наград и звания заслуженного экономиста. При этом прокуратура предложила суду зачесть Улюкаеву в срок наказания время. уже проведенное им под домашним арестом во время следствия и суда.

Без показаний главного свидетеля

Показания главного свидетеля и инициатора дела Улюкаева, Игоря Сечина, в суде так и не прозвучали. Теперь суд не сможет сослаться на них в приговоре, а защита получит весомый повод обжаловать решение судьи в вышестоящих инстанциях.

Руководитель "Роснефти" — ключевой свидетель как обвинения, так и защиты: именно он сообщил в ФСБ, что Улюкаев якобы вымогал у него взятку в октябре 2016 года, именно он участвовал в следственном эксперименте, в результате которого министра задержали.

Сечин еще на стадии досудебного следствия дал показания, на которых строится версия обвинения, будто бы Улюкаев действительно просил руководителя госкомпании о неком денежном вознаграждении.

Сечина вызывали в суд четырежды, но все четыре раза он не приходил, ссылаясь на плотный график. Трижды его допрашивали до суда, но результаты допроса нигде официально не публиковались (тем не менее с ними ознакомилась Русская служба Би-би-си).

Какие доказательства у прокуратуры?

Прокуроры предоставили суду свои доказательства, в частности, сумку и коробку с деньгами. Вещественные доказательства — два миллиона долларов купюрами по 100 — в суде пересчитали и взвесили. Вес сумки с деньгами составил 21 килограмм и 950 граммов.

К сумке прилагалась корзина с вином и колбасой, но последняя была уничтожена по решению суда как скоропортящийся продукт.

Улюкаев категорически отверг утверждение следствия, что он вымогал у главы "Роснефти" взятку и сказал, что считает себя жертвой "заведомо ложного доноса" Сечина.

Дело Улюкаева

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года у офиса "Роснефти" в Москве. Следственный комитет России утверждал, что чиновника взяли с поличным при получении 2 млн долларов. На руках экс-министра обнаружили следы специального вещества, которым были обработаны сумка и купюры.

По версии следствия, Улюкаев требовал от Сечина взятку в 2 млн долларов за то, чтобы его ведомство дало положительное заключение на приобретение "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти".

Улюкаеву предъявлено обвинение по статье "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Свою вину бывший министр не признает.