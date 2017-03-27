Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест экс-президента Пак Кын Хе

В суд поступил запрос прокуратуры об аресте бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, обвиняемой в причастности к коррупционному скандалу, сообщает агентство Yonhap. 22 марта по итогам допроса Пак Кын Хе стало известно, что прокуратура рассматривает возможность ее ареста.

"На данный момент было собрано много улик, но так как подозреваемая отрицает большинство обвинений, существует вероятность того, что какие-то улики она уничтожила", — говорится в заявлении прокуратуры, которое приводит ТАСС. "Было бы несправедливо не добиваться ее ареста, поскольку ее сообщница Чхве Сун Силь, чиновники, следовавшие ее указаниям, и те, кто давали взятки, все были задержаны", — отметили в прокуратуре.

Ранее Конституционный суд страны подтвердил решение парламента об импичменте Пак Кын Хе. Экс-президент обвиняется во взяточничестве, злоупотреблении властью, передаче конфиденциальной информации ее подруге Чхве Сун Силь.

Скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года. Тогда СМИ сообщили о получении южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на перечисление средств в фонды, созданные Чхве Сун Силь. По данным прессы, на протяжении нескольких лет она была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений.

Южнокорейская оппозиция утверждает, что экс-президент была вовлечена в коррупционные схемы Чхве Сун Силь или по крайней мере была в курсе происходившего.

Обвинения по делу были выдвинуты в общей сложности в отношении 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ена.

Пак Кын Хе отстранил от власти 10 марта Конституционный суд, который впервые в истории Южной Кореи утвердил импичмент президенту, вынесенный парламентом 9 декабря 2016 года.