Прокуратура Украины потребует пожизненного заключения для Януковича по делу о госизмене

Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в подготовительном заседании в деле по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Слушания продолжатся 18 мая. Соответствующее решение принял председательствующий судья Владислав Девятко, удовлетворив частично ходатайство адвокатов подсудимого, сообщает 112.ua.

При этом суд разрешил участие Януковича в судебном заседании 18 мая в формате видеоконфренеции. "Это решение принято для реализации сторонами своих прав присутствовать в судебном заседании, как того требует ЕСПЧ, решение которого обязательно для любого суда на Украине. Поэтому суд принимает решение перенести заседание на 10 часов утра 18 мая", — приводит ТАСС слова судьи Девятко.

При этом защита Януковича отметила, что обеспечить выполнение решения суда о предоставлении права Януковичу быть допрошенным по видеосвязи должна Россия. "Будем ожидать, что соответствующее решение будет передано в компетентные органы России", — заявил адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк. Российские органы "должны будут обеспечить связь и видеодопрос, как это было в Святошинском суде Киева (где Янукович был допрошен в рамках дела против бойцов спецподразделения "Беркут". — Прим. NEWSru.com)", добавил защитник.

Сторона обвинения будет требовать пожизненного заключения для Януковича

В свою очередь Главная военная прокуратура Украины выразила недовольство решением суда разрешить допрос Януковича по видеосвязи, сообщает ТАСС. "Мы уважаем решение о переносе подготовительного судебного заседания и принятии Януковичем участия в заседании по видеосвязи. Мы с этим решением не соглашаемся", — заявил военный прокурор Руслан Кравченко.

Сторона обвинения намерена требовать пожизненного заключения для Януковича. На вопрос, какое наказание будет ждать экс-президента Украины в случае признания его вины в суде, Кравченко ответил: "Наивысшая мера наказания — пожизненное лишение свободы". Как пояснил прокурор, "сторона обвинения будет требовать наивысшей меры наказания для Януковича, так как он в ходе досудебного расследования не признал свою вину".

Суд также постановил обратиться на госпредприятие "Информационные судебные системы", чтобы проверить, было ли вмешательство в систему автоматического распределения дел. Об этом просила сторона защиты, пишет Liga.net.

Адвокаты Януковича на подготовительном судебном заседании объявили, что сомневаются в непредвзятости распределения в деле Януковича и подозревают, что на этот процесс оказала влияние Генпрокуратура Украины (ГПУ).

Также сторона защиты отмечает, что глава ГПУ Юрий Луценко якобы получил возможность вмешиваться в работу суда в связи с наличием дисциплинарного производства против председательствующего судьи Девятко.

Еще одну возможность умышленного давления, по мнению адвокатов, дает установление генпрокурором четких сроков рассмотрения производства до 24 августа. "По непонятным причинам лица, которым запрещено вмешиваться в судебные заседания, устанавливают четкие сроки", — добавили адвокаты.

По мнению защиты Януковича, продолжать подготовительное судебное заседание до выяснения этих фактов "невозможно".

Суд посовещался на месте и решил частично удовлетворить ходатайство адвокатов.

Напомним, бывшего президента страны Виктора Януковича обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины. Соответствующий обвинительный акт, подготовленный военной прокуратурой, был передан в суд еще 14 марта.

"Этот процесс не только о гражданине Януковиче. Этот процесс также о его кремлевских хозяевах, которые использовали как фиговый листок подписанный Януковичем документ для того, чтобы: оккупировать украинский Крым; залить кровью украинский Донбасс; попытаться поставить на колени наше государство", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ГПУ.

Впрочем, участие самого главного фигуранта в этом судебном процессе остается под вопросом. 9 марта прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко объявил, что ведомство, занимающееся делом о госизмене бывшего президента страны Виктора Януковича, не собирается участвовать в допросах экс-главы государства на территории России, куда Янукович переехал после событий на Майдане в Киеве.

Украинский прокурор тогда заявил, что российским властям стоит выдать Януковича на родину вместо того, чтобы организовывать его допросы на территории РФ. "Он подозреваемый, и в соответствии с постановлением следственного судьи он должен быть задержан и доставлен в суд. РФ заявляет, что она готова допросить подозреваемого Януковича. Она не заявлять об этом должна, а делать уже четыре месяца назад. Если готова, пусть выполняет запрос", — добавил Кравченко.

В конце февраля депутаты Украины приняли в первом чтении закон, который позволит заочно осудить бывшего президента страны Виктора Януковича. К принятию закона призывал генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его мнению, закон в действующей редакции "дает лазейки для стороны защиты высокопоставленных и очень богатых за счет ограбления страны клиентов, чтобы останавливать эти дела в суде или по крайней мере затягивать их".

Виктор Янукович бежал с семьей с Украины в конце февраля 2014 года после акций протеста в центре Киева. На родине он стал фигурантом ряда уголовных дел, в том числе об умышленном массовом убийстве, в рамках которого его объявили в международный розыск.

Помимо этого, Служба безопасности Украины завела на Януковича уголовное дело об узурпации власти, а Генпрокуратура открыла уголовное дело о незаконном присвоении госимущества. В середине декабря прошлого года киевский суд санкционировал задержание Януковича.

В середине февраля генеральный прокурор Украины рассказал о том, что получивший в декабре 2016 года украинское гражданство экс-депутат Государственной думы РФ от КПРФ Денис Вороненков, уехавший на Украину вместе с супругой, экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой, дал ценные показания для следствия по делу о госизмене Януковича. Экс-депутат Вороненков был убит в Киеве 23 марта 2017 года. Следственный комитет РФ расследует дело о его убийстве по двум статьям Уголовного кодекса — ст. 105 ("Убийство") и ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ.