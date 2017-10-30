Прокуратура Испании обвинила руководство Каталонии в бунте, подстрекательстве и растрате

Генеральная прокуратура Испании подала в суд иски против бывших каталонских властей. Им предъявлены обвинения в бунте, подстрекательстве к мятежу и нецелевом расходовании госсредств, заявил глава ведомства Хосе Мануэль Маса, передает Reuters.

Маса уточнил, что всего было подано два иска — в Верховный суд и Национальную судебную коллегию королевства. Жалоба в Национальную судебную коллегию подана против членов правительства Каталонии, так как они уже больше не наделены своими полномочиями.

Иск в Верховный суд подан против членов парламента Каталонии, которые голосовали за независимость региона. В их числе — глава Каталонии Карлес Пучдемон, поясняет El Pais.

Прокурор требует немедленной явки всех указанных в исках политиков в суд. В противном случае он требует их немедленно задержать.

Ранее решением правительства Испании правительство Каталонии и каталонский парламент были распущены. Кроме того, Мадридом было принято решение провести в Каталонии досрочные выборы 21 декабря.

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон отказался передавать Мадриду власть. После этого сообщалось, что испанские власти могут обвинить его в незаконном исполнении полномочий и посадить на срок от одного до трех лет. В случае если суд признает его виновным в бунте, политику грозит еще более серьезное наказание — до 30 лет заключения.

27 октября большинство депутатов парламента Каталонии проголосовали за резолюцию, которая декларирует независимость от Испании. "За" выступили 72 депутата, "против" — 10, двое воздержались. Остальные члены парламента из 135 депутатов бойкотировали голосование.

1 октября в Каталонии прошел референдум по вопросу о выходе автономии из состава Испании. Участие в народном голосовании приняли 2,26 из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев.

При этом 90% участников голосования высказались за независимость. В Мадриде считают этот референдум нелегитимным и отказываются признавать его результаты. В Евросоюзе неоднократно заявляли, что не признают независимость Каталонии, так как автономия нарушила конституцию Испании.