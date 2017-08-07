07.08.2017, 15:45

Прокуратура Грузии: Саакашвили грозит 11 лет заключения по четырем делам

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Gazeta.ru
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GRUUSIA PRESIDENDI VISIIT
GRUUSIA PRESIDENDI VISIITFoto: Priit Simson

Бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Украины Михаилу Саакашвили, недавно лишенному украинского гражданства, грозит до 11 лет лишения свободы по четырем уголовным делам, заявила главный прокуратуры Грузии Натия Сонгулашвили изданию ”Обозреватель”.

Среди обвинений, предъявляемых Саакашвили, убийство банковского сотрудника Сандро Гиргвилиани, растрата государственных средств на личные нужды, избиение депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили и захват телекомпании ”Имеди”, критиковавшей бывшего президента Грузии, передает Gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что Саакашвили прибыл в Варшаву, несмотря на отсутствие документов, и планировал посетить другие европейские города.

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