Проклятье Galaxy Note 7: на фабрике аккумуляторов Samsung в Китае произошел пожар

На заводе по производству аккумуляторных батарей компании Samsung SDI в китайском городе Тяньцзинь произошел пожар, передают китайские СМИ, пишет Руксская служба Би-би-си.

Сообщается, что это предприятие поставляло комплектующие для смартфонов Galaxy Note 7, производство которых прекратилось после многочисленных взрывов батарей.

В китайской социальной сети Weibo появились фотографии, на которых видно, как над зданием фабрики поднимаются клубы черного дыма.

Представитель завода Шин Юн Ду заявил, что пожар вспыхнул в хранилище отходов, где хранились в том числе бракованные батареи, однако он не повлиял на производственный процесс.

При этом представители городской пожарной службы сообщают, что произошло возгорание батарей в одном из производственных цехов.

По информации агентства "Сина", Samsung SDI поставляла около 65% аккумуляторов для смартфонов Samsung Galaxy Note 7.

Смартфон Galaxy Note 7 был официально выпущен в августе 2016 года в качестве преемника Galaxy Note 5. В сентябре прошлого года Samsung объявил об отзыве 2,5 млн смартфонов этой модели, после того как несколько аппаратов взорвались и загорелись.

В конце января Samsung официально объявила, что причина многочисленных взрывов смартфонов Galaxy Note 7 заключается в бракованных аккумуляторах, которые загораются в результате перегрева.

В феврале компания Samsung SDI сообщила, что инвестировала около 129 млн долларов в обеспечение безопасности батарей и что в скором времени они могут появиться в новых моделях смартфонов Samsung.