Производитель раскрыл подробности аварии ”Союза МС-10”

”На участке после сброса ДУ САС и до момента отделения головного обтекателя задачу увода корабля с космонавтами от аварийного носителя выполняет ракетный двигатель головного обтекателя. 11 октября как раз аварийная ситуация произошла на работе второй ступени, когда уже ДУ САС была сброшена, а головной обтекатель еще находился на ракете”, — сказал Волчков.

По его словам, головной обтекатель сбрасывается примерно на 180 секунде полета, в то время как двигательная установка системы аварийного спасения сбрасывается на 114 секунде.

Ранее сообщалось, что после крушения ”Союза” отправку системы спасения на Байконур ускорят.