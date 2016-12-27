С 2017 года российский ”Пятый канал” не будет показывать программу Андрея Караулова ”Момент истины”. Решение принято на фоне смены руководства канала, но по времени совпало с выходом передачи о покушениях на жизнь Владимира Путина. Называются и другие версии расторжения контракта, сообщает Дождь.

Программа Андрея Караулова ”Момент истины” больше не будет выходить в эфире ”Пятого канала”, сообщил Дождю собеседник, близкий к руководству канала, и подтвердил сам Караулов. По его словам, он сам не подписал договор с каналом на следующий год. От более подробных комментариев он отказался, адресовав вопросы к руководству ”Пятого канала”.

Два собеседника Дождя, знакомых с производством передачи, утверждают, что инициатором разрыва отношений был именно канал. В пресс-службе ”Пятого канала” отказались от комментариев, сообщив, что не раскрывают содержания своей телевизионной сетки до ее официального опубликования.

Караулов всегда был лоялен власти в своих программах, но некоторые темы, которые он выбирал, вызывали недовольство Кремля, поэтому не продление контракта на следующий год может быть связано с политическими причинами, говорит знакомый Караулова. По его словам, не понравиться могли, в частности, сюжеты, посвященные Путину. Об этой версии слышал и источник в комитете Госдумы по СМИ.

Никаких претензий к Караулову нет, возражает источник Дождя в Кремле. Караулов действительно периодически выбирал странные темы, не всегда умные, но они никогда не беспокоили администрацию президента, утверждает он.

В последнее время Караулов выпустил несколько материалов, связанных с именем Владимира Путина. В декабре на YouTube вышел его 10-серийный проект ”Россия Владимира Путина”. В нем значительная часть времени уделена событиям 1990-х гг. и сравнению с лучшими, по мнению автора, действиями Путина во всех сферах. Караулов пытался договориться о том, чтобы проект показали по ”Пятому каналу”, рассказывает его знакомый, но в итоге этого не произошло, и фильм был выложен в интернете.

Зато 12 декабря на канале вышла программа из цикла ”Момент истины”, которая была посвящена покушениям на Путина. ”Начиная с 1999 года из открытых источников известно, как минимум, о шести покушениях на жизнь президента нашей страны”, — начал передачу Караулов. В передаче рассказывалось в том числе, что был подбит вертолет, в котором в 2000 году Путин летел в Чечню, и о покушении на него в Азербайджане в 2002 году.

Проект ”Россия Владимира Путина” действительно не вышел в эфир ”Пятого канала, но это связано исключительно с тем, что это очень длинный проект, который не подошел каналу по формату, говорит человек, участвовавший в его подготовке. Он считает, что ”Момент истины” не будет выходить не из-за неполитических разногласий Караулова и руководства канала. В частности, Караулов был недоволен суммой, которую канал выделял на подготовку ”Момента истины”, говорит собеседник.

Собеседник Дождя на канале утверждает, что в последнее время акционеры решили в целом изменить работу канала. На прошлой неделе гендиректор Алексей Бродский ушел в отставку. Его сменил Юрий Шалимов. Он руководил дирекцией правового вещания НТВ, которая готовила, в том числе, фильм ”Анатомия протеста”. Авторы утверждали, что участников протестных митингов 2011-2012 гг. подкупали.

”Момент истины” входит в десятку передач-лидеров канала по рейтингу. Программа 12 декабря про покушения на Путина заняла восьмую строчку в рейтинге самых популярных передач на канале на той неделе. Ее рейтинг (процент от общего числа телезрителей в стране) составил 1,8%, а доля (от числа тех зрителей, которые смотрели телевизор в момент трансляции программы) — 8,8%

”Момент истины” Андрея Караулова выходит с 1992 года. Изначально она шла по каналу РТР (сейчас ”Россия”), затем по ТНТ и ТВЦ. Передача прекращала выходить на РТР и ТВЦ после скандалов. Например, ТВЦ заявлял о том, что прекратил отношения с производителем программы после ”грубых и демонстративных нарушений” договора. Сам Караулов рассказывал, что ТВЦ испортил перед выходом в эфир кассету с передачей, в которой он анализировал фильм НТВ ”Дело в кепке” о мэре Москвы Юрии Лужкове. С 2011 года программа выходит на ”Пятом канале”.