Профсоюз, собравший 1 млн подписей под петицией против пенсионной реформы, анонсировал протесты

Кроме того, будут использованы "любые мирные методы протеста и выражения своего мнения", которые профсоюзу удастся согласовать "в условиях, когда действуют ограничения на митинги во время проведения чемпионата по футболу", отметил Кравченко.

Согласно президентскому указу N202, на время чемпионата мира по футболу, который начался 14 июня и продлится до 15 июля, действуют ужесточенные правила проведения акций. Все митинги, шествия, демонстрации и другие виды акций, которые не связаны со спортивными событиями, в регионах, где проводятся матчи, должны будут проводиться только в тех местах и в то время, которое определят местные власти по согласованию с ФСБ.

Тем временем петицию Конфедерации труда России на сайте Change.org против повышения пенсионного возраста уже подписали более 1 млн 166 тысяч человек. Авторы обращения ставят своей целью собрать 1,5 млн подписей. По их мнению, с учетом нынешней статистики продолжительности жизни повышение пенсионного возраста на деле приведет к тому, что многие россияне просто не доживут до пенсии.

Предложение повысить пенсионный возраст уже вызвало протесты со стороны возмущенных граждан. Накануне митинги прошли в Новосибирске, Омске, Сыктывкаре, Саратове и других городах.

Ранее в этот же день премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе. В думской фракции "Единой России" уточнили, что рассмотрение проекта закона может произойти не раньше 19 июля, поскольку документ должен пройти процедуру 30-дневной рассылки в субъекты страны.

Согласно предложению кабмина, пенсионный возраст планируется повышать поэтапно с начала следующего года в течение последующих 15 лет. В итоге для мужчин он должен будет увеличиться на пять лет, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет.