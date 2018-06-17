Профсоюз, собравший 1 млн подписей под петицией против пенсионной реформы, анонсировал протесты

Президент Конфедерации труда России — профсоюза, составившего петицию против повышения пенсионного возраста и собравшего под ней более миллиона подписей на сайте Change.org, — анонсировал "более активную фазу" кампании против предложенной правительством реформы. По словам Бориса Кравченко, речь идет о мирных протестах.
Президент профсоюза пояснил РБК, что подача петиции была лишь одним из этапов кампании организации против повышения пенсионного возраста. "За неделю мы собрали более миллиона подписей. Нами также запущена петиция на "Российской общественной инициативе", которая будет обязательно рассмотрена, после того как наберет более 100 тыс. голосов. Сейчас порядка 70 тыс. уже есть", — рассказал Кравченко.
По его словам, на следующей неделе Конфедерация труда России перейдет "к более активной фазе" кампании. Планируется создать общественный штаб, который определит порядок коллективных действий по борьбе с повышением пенсионного возраста. В коалицию штаба войдут профсоюзы, граждане, общественные организации и политические партии. "Парламентские политические партии заявили о своем намерении участвовать в кампании — это и ЛПДР, и "Справедливая Россия", и КПРФ" — сообщил президент Конфедерации труда России.