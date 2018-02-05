Профсоюз полицейских в Германии предлагает полностью легализовать марихуану

Глава профсоюзной организации BDK, представляющей криминальную полицию Германии, Андре Шульц призвал полностью декриминализировать употребление каннабиса. Сейчас в стране можно покупать марихуану только по рецепту врача.

Каннабис по рецепту доступен немецким пациентам в медицинских целях с марта 2017 года, но в Министерстве здравоохранения Германии подчеркивали, что о перспективе свободной покупки конопли речи не идет. Однако, по мнению Шульца, существующая система стигматизирует людей, подталкивая их на криминальную дорожку, пишет The Washington Post.

Глава BDK подчеркнул, что выступает за полную декриминализацию конопли. По его мнению, запрет каннабиса сложился хотя и исторически, но произвольно, а это неразумно и нерационально.

Тем не менее для водителей автомобилей марихуана должна оставаться под запретом, считает Шульц.

О легализации "травки" в медицинских целях в Германии начали говорить еще весной 2016 года, на подготовку соответствующего закона ушло менее года. Медицинская марихуана применяется при лечении различных тяжелых заболеваний. В будущем власти ФРГ намерены выращивать коноплю на специально оборудованных и охраняемых плантациях, а до тех пор — импортировать из других стран, в основном из Нидерландов.

Летом 2014 года суд города Кельна разрешил пациентам, страдающим тяжелыми формами заболеваний, выращивать коноплю в медицинских целях для личного использования. Сообщалось, что это был первый случай, когда жителям Германии в судебном порядке было разрешено выращивать коноплю дома.

Отметим, в начале января 2018 года Калифорния стала шестым штатом США, где разрешена продажа марихуаны в рекреационных целях — ранее этим путем пошли Колорадо, Вашингтон, Орегон, Аляска и Невада.