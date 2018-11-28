28.11.2018, 19:49

Проект Навального ”Умное голосование”: инструкции, кого поддержать на выборах — чтобы ”Единая Россия” проиграла

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rus.delfi.ee
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Проект Навального ”Умное голосование”: инструкции, кого поддержать на выборах — чтобы ”Единая Россия” проиграла
Kuvataõmmis

Оппозиционер Алексей Навальный объявил о запуске проекта ”Умное голосование”, цель которого — лишить ”Единую Россию” голосов на региональных выборах, в том числе в Мосгордуму и на пост губернатора Санкт-Петербурга в 2019 году, передает "Медуза".

Проект, по словам Навального, основан на том, что ”Единая Россия” часто побеждает с результатом 30-35%, а голоса остальных избирателей распределяются между другими кандидатами. Политик предлагает противникам ЕР на всех выборах голосовать за любого оппозиционного кандидата, у которого лучшие шансы на победу. Этого кандидата на каждом участке команда Навального будет определять сама.

”Понятно, что спор на эту тему всегда будет. Но мы будем делать честный и объективный анализ и объяснять выбор так, чтобы с ним согласилось большинство”, — написал политик.

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