Проект Навального ”Умное голосование”: инструкции, кого поддержать на выборах — чтобы ”Единая Россия” проиграла

Проект, по словам Навального, основан на том, что ”Единая Россия” часто побеждает с результатом 30-35%, а голоса остальных избирателей распределяются между другими кандидатами. Политик предлагает противникам ЕР на всех выборах голосовать за любого оппозиционного кандидата, у которого лучшие шансы на победу. Этого кандидата на каждом участке команда Навального будет определять сама.

”Понятно, что спор на эту тему всегда будет. Но мы будем делать честный и объективный анализ и объяснять выбор так, чтобы с ним согласилось большинство”, — написал политик.