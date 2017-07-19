Проект "Малороссия": зачем сепаратистам на Украине понадобился ребрендинг

"Новороссия" и "ДНР", не получив признания, уходят в прошлое: теперь сепаратисты из Донбасса хотят называться "Малороссией". DW пыталась понять, с какой целью.

Амбиций Александру Захарченко не занимать. Руководителю донецких сепаратистов стало тесно в рамках самопровозглашенной "Донецкой народной республики", и 18 июля 2017 года он объявил о появлении нового государства — "Малороссии". Создаваемое на базе сепаратистских регионов новое государство со столицей в Донецке должно стать "преемницей Украины", сказал Захарченко. Украина, уверен он, дискредитировала себя настолько, что "не подлежит восстановлению".

Советник Захарченко, писатель Захар Прилепин добавил ряд деталей к будущему устройству новой страны. Среди них особенно выделяются "малороссийский" и русский языки в качестве государственных и безвизовый режим с Евросоюзом (получить который создатели надеются в наследство от Украины).

Осуждение из Берлина, Киева и Парижа, сочувствие — из Москвы

Инициатива Захарченко и Прилепина прозвучала незадолго до телефонных переговоров лидеров "нормандской четверки" — Германии, России, Франции и Украины — по урегулированию украинского кризиса в рамках минских соглашений. В МИДе Германии инициативу украинских сепаратистов сочли "неприемлемой", осудив заявление главы "ДНР" Александра Захарченко.

"У Захарченко нет полномочий говорить от имени этой части Украины", — заявили DW в немецком правительстве во вторник, 18 июля. С осуждением выступил и МИД Франции, который так же, как и Берлин, призвал Москву осудить заявление Захарченко.

В кремлевской администрации 18 июля не торопились реагировать на сообщения о "Малороссии", тогда как представители Государственной думы были сдержанны в своих комментариях. Инициатива не вписывается в логику минских договоренностей, сказали, к примеру, сенатор Константин Косачев и полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов. Вместе с тем эти и другие российские политики с пониманием отнеслись к позиции сепаратистов.

А вот президент Украины Петр Порошенко, который находится с визитом в Грузии, судя по сообщениям новостных агентств, отреагировал быстро, заявив, что "Малороссию" ждет та же судьба, что и "Новороссию".

Эксперты: Дымовая шашка

Объявление о создании нового государства — своего рода политический ребрендинг — понадобился донецким сепаратистам, поскольку они, как и Кремль, в урегулировании украинского кризиса в рамках минских соглашений не заинтересованы, уверен немецкий эксперт Штефан Майстер (Stefan Meister), руководитель программ Восточной Европы и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики (DGAP).

"Вместо этого они объявляют о новых инициативах. Это дымовая шашка для затягивания минского процесса и попытка отвлечь от него внимание", — полагает Майстер.

Проект "Малороссии" абсурден, по словам Майстера, потому, что его создатели претендуют уже не на Донбасс, а на всю Украину, "в то время, когда население страны все больше консолидируется вокруг украинской идентичности и вокруг противостояния России. К реальности этот проект не имеет никакого отношения", сказал Майстер в интервью DW.

Обострения случаются перед встречами в рамках "Минска", отметил в беседе с DW бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный. "Как только это случилось, разговор уже идет не о том, как выйти из состояния войны, а о том, как отреагировать на текущую ситуацию. Это тактика противника в ходе реализации своих планов", — уверен Безсмертный.

Чья это инициатива?

Эксперты расходятся в вопросе о том, имеет ли Кремль отношение к появлению "Малороссии". Штефан Майстер убежден, что это часть российской политики по использованию исторических понятий и символов с целью дискредитации Украины как суверенного государства. "Я не могу себе представить, что этот шаг не был согласован с Кремлем, и что господин Захарченко выступил перед российскими государственными информагентствами по собственной инициативе", — полагает немецкий политолог.

Живущий на Украине немецкий эксперт Винфрид Шнайдер-Детерс (Winfried Schneider-Deters) уверен в обратном: "Не могу себе представить, что Путин так глуп, чтобы дать Захарченко объявлять о "Малороссии". У Захарченко похоже, не все дома. Это же больная фантазия!" — сказал он в интервью DW.

Экспромтом донецких сепаратистов, не согласованным с Кремлем, назвал заявления о "Малороссии" российский эксперт Глеб Павловский в беседе с "Интерфаксом". О том, что инициатива Захарченко, возможно, была недостаточно проработанной, говорит то обстоятельство, что один из лидеров самопровозглашенной "Луганской народной республики" заявил, что в "ЛНР" не были посвящены в планы создания нового государства.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов уверен, что Кремль идет "по Южно-Осетинскому сценарию с последующим объединением". "Очевидно, что Кремль одобрил", — написал Венедиктов в своем канале мессенджера Telegram.

Более осторожно прокомментировал DW ситуацию директор военных программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Николай Сунгуровский. "Если это сделано по инициативе Кремля, это говорит о том, что Кремль не настроен на переговоры", — полагает он. В таком случае, говорит политолог в разговоре с DW, появление "Малороссии" следует понимать как попытку показать, "что Москва ни на что не влияет, а все делается по инициативе самопровозглашенных республик. Поэтому нечего на Путина давить, снимайте с России санкции".

Выжидательную позицию занимает эксперт по России Марк Галеотти. "Еще предстоит увидеть, имеет ли эксперимент с "Малороссией" большее значение, чем "Новороссия": это кремлевская инициатива или попытка заставить Кремль действовать?" — написал Галеотти в Twitter.