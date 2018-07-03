Продюсеру Вайнштейну предъявили три новых обвинения

Окружной прокурор Манхэттена предъявил новые обвинения американскому продюсеру Харви Вайнштейну, передает Reuters. По данным агентства, Вайнштейн обвиняется в посягательство на сексуальное насилие в отношении еще одной женщины, чье имя не раскрывается.
"Это обвинение — результат невероятной смелости, проявленной пострадавшими, которые дали ход делу, — заявил прокурор Сайрус Вэнс. — Наше расследование продолжается".
Ранее скандальному продюсеру были предъявлены обвинения по заявлению двух женщин.
25 мая продюсер предстал перед судом в нью-йоркском районе Манхэттен. Он был освобожден под залог в размере 1 млн долларов. Вайнштейна обязали носить специальное устройство, отслеживающее его местонахождение. По данным СМИ, одна из двух женщин, на чьих показаниях строится обвинение в изнасиловании, пожелала остаться неизвестной. Вторую зовут Лусия Эванс, она заявляет, что в 2004 году Вайнштейн насильно склонил ее к нежелательной интимной близости. Специально сформированное большое жюри ознакомилось с показаниями женщин и сочло их достаточными для передачи дела в суд.