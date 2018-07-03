03.07.2018, 08:20

Продюсеру Вайнштейну предъявили три новых обвинения

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NEWSru.com
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Harvey Weinstein
Harvey WeinsteinFoto: Brendan Mcdermid, Reuters/Scanpix

Окружной прокурор Манхэттена предъявил новые обвинения американскому продюсеру Харви Вайнштейну, передает Reuters. По данным агентства, Вайнштейн обвиняется в посягательство на сексуальное насилие в отношении еще одной женщины, чье имя не раскрывается.

"Это обвинение — результат невероятной смелости, проявленной пострадавшими, которые дали ход делу, — заявил прокурор Сайрус Вэнс. — Наше расследование продолжается".

Ранее скандальному продюсеру были предъявлены обвинения по заявлению двух женщин.

25 мая продюсер предстал перед судом в нью-йоркском районе Манхэттен. Он был освобожден под залог в размере 1 млн долларов. Вайнштейна обязали носить специальное устройство, отслеживающее его местонахождение. По данным СМИ, одна из двух женщин, на чьих показаниях строится обвинение в изнасиловании, пожелала остаться неизвестной. Вторую зовут Лусия Эванс, она заявляет, что в 2004 году Вайнштейн насильно склонил ее к нежелательной интимной близости. Специально сформированное большое жюри ознакомилось с показаниями женщин и сочло их достаточными для передачи дела в суд.

Напомним, федеральная прокуратура в Нью-Йорке в октябре 2017 года начала расследование в отношении Вайнштейна после статьи в газете The New York Times, в которой говорилось, что на протяжении 30 лет продюсер сексуально домогался своих подчиненных. Впоследствии список его жертв вырос до 80 человек. Некоторые из женщин были им изнасилованы, некоторых он принудил к оральному сексу.

Среди тех, кто обвинял продюсера, были Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, а также Сальма Хайек и многие другие. Однако большинство из 75 обвинений в адрес Вайнштейна не могут быть приняты судом, так как срок давности по этим преступлениям уже истек. Поэтому обвинение строится лишь на двух эпизодах. По одному из них Вайнштейну грозит лишение свободы на срок до 25 лет.

Как заявила ранее еще одна пострадавшая от действий Вайнштена, актриса Роуз Макгоуэн, она и многие другие жертвы "уже оставили надежду, что насильник ответит перед законом. 20 лет назад я поклялась, что исправлю эту несправедливость. И сегодня мы на один шаг ближе к этому".

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Из-за скандала 66-летний Вайнштейн покинул основанную им компанию Weinstein Company, и она объявила себя банкротом. Его исключили из Американской академии киноискусств, присуждающей премию "Оскар", и Гильдии продюсеров Америки.

Продюсер также находится под следствием за предполагаемые преступления на сексуальной почве в Лос-Анджелесе и Лондоне. Там судебные перспективы у аналогичных дел в отношении Вайнштейна даже больше, так как преступления в отношении женщин, согласно материалам дела, имели место в 2010, 2011 и 2015 годах.

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