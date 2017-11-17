Проданный за 400 млн долларов "Спаситель мира" Да Винчи не настоящий, подозревают эксперты

Еще до того момента, как артина "Спаситель мира" была продана на аукционе Christie's за рекордные 400 млн долларов (с учетом налогов и сборов — 450 312 500 долларов), эксперты высказывали сомнения в том, что полотно действительно было создано Леонардо Да Винчи. Итоги аукциона заставили скептиков тщательно подойти к формулированию перечня своих претензий.

Так, например, британская The Telegraph приводит четыре аргумента в пользу того, что шедевр не настоящий.

Прежде всего, издание указывает на тот факт, что, согласно результатам экспертиз, картина была создана около 1500 года — а в это время 48-летний Леонардо серьезно увлекся физикой и оптикой. В то же время хрустальный шар в руке "Спасителя мира" изображен неправильно — лучи света в нем не преломляются, а складки на одежде за шаром не искажены.

Второй момент касается положения тела Христа на картине. Для всех работ Да Винчи характерны динамика, сложные, замысловатые позы и непременные изгибы шеи и плеч. Христос же на этом полотне изображен фронтально, без малейшего намека на движение.

"Леонардо был изобретателем, он рисовал людей в динамичных, замысловатых, закрученных позах, он предсказал композиции Рафаэля и оказал огромное влияние на искусство своего времени. Новаторство мастеров Ренессанта было в том, чтобы позволить фигурам взаимодействовать с поверхностью и структурой картины, объемным пространством. Это нечто большее, чем прямой старомодный взгляд в лоб. Леонардо никогда не обращался к такой византийской манере портрета, плоской и симметричной. И ни для одного мастера Ренессанса это не характерно. Все они к тому времени продвинулись гораздо дальше", — пишет Vulture.

Издание напоминает, что к 1500 году Микеланджело уже завершил свою потрясающую Пьету в Риме и работал во Флоренции над Давидом. Ботичелли тоже находился во Флоренции. "Трудно представить, Да Винчи, который работал в это время во Флоренции и знал, что молодого Микеландело приветствовали как "молодого Леонардо", внезапно регрессировал и создал такую консервативную картину. Если мы хотим верить в то, что "Спаситель мира" был создан в 1500 году, то сам Да Винчи в это время уже многократно превзошел примитивные идеи таких портретов, в том числе в своем прекрасном портрете музыканта и двух "Мадоннах в гроте". "Спаситель мира" просто не вписывается в контекст", — говорится в статье.

Третья группа претензий к самой дорогой картине в мире касается темной истории ее происхождения. История полотна более-менее прослеживается до Карла I. Однако кому картина принадлежала с 1763 по 1900 год, историкам искусств не известно. А после того, как "Спасителя мира" продали в 1958 году, последовал новый "темный" период — до 2005 года.

Однако самым убедительным аргументом выглядит довод о том, что полотно пережило столько реставраций и доработок, что если когда-то к нему и приложил руку Да Винчи, то следов работы мастера уже почти не осталось. После появления в публичной плоскости в 2006 году картина была подвергнута шестилетней реставрации. Некоторые эксперты утверждают, что 90% картины было создано за последние 50 лет.

Предполагается, что картина была написана для французского королевского дома и попала в Англию после женитьбы Карла I на французской принцессе Генриетте Марии в 1625 году. Тогда же мастер Вацлав Холларт, видимо по приказу королевы, сделал с полотна гравюру.

Картина числилась в реестре королевской коллекции, составленном через год после казни Карла I в 1649 году, затем была продана на аукционе в 1651 году и к 1666 году вернулась в королевскую коллекцию при Карле II. По некоторым данным, она находилась в личном кабинете короля. После 1763 года следы картины теряются, пока ее не приобрели в 1900 году в сильно поврежденном виде для частной коллекции.

В 2007 году картина была отреставрирована в Институте изящных искусств Нью-Йоркского университета. На следующий год группа экспертов по творчеству Леонардо да Винчи изучала полотно в Национальной галерее в Лондоне и сравнивала манеру письма с другой известной работой мастера — "Мадонна в скалах".