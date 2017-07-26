Проблемы с нехваткой воды пришли в Европу: Италию, Испанию, Францию накрыла засуха

Аномально теплая погода в середине лета вместе с небольшим количеством осадков привела к серьезным последствиям в европейских странах. Специалисты уже зафиксировали проблемы с нехваткой питьевой воды, лесными пожарами и засухой и дали катастрофический прогноз относительно урожая зерновых культур в этом году.

В Италии власти десяти регионов, включая острова Сицилия и Сардиния, потребовали от федеральных властей ввести режим ЧС из-за аномальной жары. В стране из-за отсутствия дождей уровень воды в реках и озерах снизился до критического показателя, отмечает Rai News.

В частности, власти столичной области Лацио объявили о временном прекращении забора воды из озера Браччано, за счет которого осуществляется водоснабжение значительной части Рима. Если альтернативное решение не будет найдено до 28 июля, 1,5 млн жителей итальянской столицы рискуют оказаться без пресной воды. Римские власти уже рассматривают возможность ограничения потребления воды до восьми часов в день.

Власти Ватикана тем временем из-за проблем с водоснабжением уже выключили все фонтаны как на площади перед главным католическим собором Святого Петра, так и в садах за своими стенами возле резиденции Папы Римского.

Жара привела и к многочисленным пожарам, которые продолжаются в южных районах Апеннин. Из-за возгораний как минимум 30 семей было эвакуировано местными спасателями. Только с начала июля общая площадь возгорания в Италии составила более 51 тыс. гектаров.

Из-за сильного задымления была в экстренном порядке прекращена работа одного из заводов итальянского автогиганта Fiat. Все сотрудники предприятия были эвакуированы. Местные власти перекрыли участок железной дороги и автотрассы, прилегающий к заводу. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

C начала года в Риме было зафиксировано лишь 26 дождливых дней по сравнению с 88 за аналогичный период прошлого года. При этом количество осадков за год сократилось в четыре раза, отмечает агентство Reuters.

Особенно сильно из-за засухи пострадал сельскохозяйственный сектор Италии. По предварительным данным, экономический ущерб от засухи для местного бюджета может составить около 2 млрд евро. В частности, речь идет об уничтоженном из-за засухи и отсутствия осадков урожае винограда и оливок.

Из-за погоды бьют тревогу и фермеры в Испании, где особенно сильно пострадала автономная область Кастилия-Леон, которая является крупнейшим регионом для выращивания зерновых культур. Потери урожая здесь уже, по подсчетам экспертов, оцениваются примерно в 60-70%.

Жаркая и засушливая погода привела к пожарам и на юго-востоке Франции, передает Le Figaro. За минувшие сутки в стране площадь лесных пожаров составила более 3 тыс. гектаров. При этом сотни местных жителей были эвакуированы из своих домов.

К тушению пожаров привлечены более 270 пожарных, а также 19 вертолетов, которые сбрасывают воду с воздуха. В ходе спасательных работ 15 полицейских и 11 сотрудников Службы республиканских сил безопасности отравились угарным газом.

Как отмечают журналисты, лесными пожарами из-за жары также охвачены Хорватия, Греция и Албания. При этом самая серьезная ситуация наблюдается в Португалии, где из-за возгораний уже погибли по меньшей мере 12 человек.

Отметим, что, по данным ВЦИОМ, более половины россиян (55%) полагают, что глобальное потепление может оказать негативное влияние на страну, а четверть граждан ожидает его благоприятного воздействия.

Глобальное потепление вошло в топ-3 народного рейтинга причин аномальной погоды этим летом, напоминают социологи. При этом благоприятное воздействие этого явления предполагают 27%, что на 9% выше показателя 2007 года.

Каждый второй респондент (51%) считает глобальное потепление серьезной проблемой, требующей немедленного решения. В то же время более трети (39%) разделяет мнение, что это "надуманная, раздутая проблема, на которой спекулируют те, кто хочет заработать на естественном страхе человечества перед природными катастрофами".

Из-за глобального потепления в мире появится 250 млн беженцев

Гибель урожая, лесные пожары и засуха не единственные последствия аномальной жары. Как отмечают специалисты, во многих странах, особенно бедных, почва сохнет, пустыни расширяются, скот гибнет, а водные ресурсы оскудевают или загрязняются. Как предполагают демографы, спустя несколько лет из-за этого начнется такой исход беженцев, что нынешние волны мигрантов, которые устремляются к Европе, покажутся жалкими ручейками.

По оценкам Центра мониторинга внутренних перемещенных лиц (Совет по делам беженцев Норвегии), на которые ссылается журналист La Vanguardia Альберто Барбьери, только в 2014 году 19,3 млн человек покинули свои дома из-за экологических катастроф.

"В Сирии в 2006-2011 годах была самая ужасная в ее истории засуха. Большая часть скота погибла, около 2 млн человек хлынули из деревень в города, а работы для них не нашлось. Вода оказалась в дефиците, получить доступ к водным ресурсам стало сложно. Акции протеста подавлялись силовыми методами, что подготовило почву для гражданской войны, и теперь сирийцы, спасаясь от войны, покидают страну", — говорится в материале, который цитирует InoPressa.

Директор Института Макса Планка Йос Лелифельд уверен, что на Ближнем Востоке уже летом 2050 года температура не будет опускаться ниже 30 градусов по Цельсию по ночам, а в полдень будет достигать 46 градусов (к концу XXI века — всех 50).

На Ближнем Востоке и в Северной Африке огромные области станут непригодными для жизни, и значительная часть 500-миллионного населения регионов будет вынуждена эмигрировать.

"По оценкам ООН, на данный момент более 60% случаев эмиграции на планете вызваны ураганами, наводнениями или засухами, а к 2050 году число "беженцев от климата" достигнет 250 млн", — говорится в статье.