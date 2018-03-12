Призывы в РФ: пять стратегий протестного поведения на выборах президента

Остаться дома, как призывает Навальный, или испортить бюллетень, как советует Ходорковский? DW объясняет, чем бойкот отличается от протестного голосования и как принятое решение повлияет на выборный процесс.

Граждане, которые не согласны с тем, как организован и проводится процесс выборов, или же не находят в списках кандидата, за которого он хотели бы проголосовать, могут по-разному выразить свой протест.

Испортить бюллетень

Одним из довольно распространенных способов протестного голосования является порча бюллетеня. Например, Михаил Ходорковский, который публично призывает это делать, если никто из кандидатов не нравится, предлагает написать на них "Путин надоел!", а затем сфотографировать и выложить в интернет. "Чтобы люди знали, что на этом участке есть такой бюллетень", — написал Ходорковский.

Правда, есть вероятность, что если эта надпись затронет только один квадрат, например, напротив фамилии Путина, то бюллетень признают действительным и голос засчитают. Решения по таким спорным вопросам обычно принимает избирательная комиссия на голосовании.

Чтобы избирательный лист действительно был испорчен, нужно проголосовать за нескольких кандидатов или вообще не делать никаких отметок, говорит сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц. Такое поведение на выборах, безусловно, повышает явку, но снижает процент голосов за всех без исключения кандидатов. Нужно более 50 процентов испорченных бюллетеней, чтобы выборы признали несостоявшимися (обычная для российских выборов цифра — всего 1,5 процента). Однако, по словам политолога, доцента факультета социальных наук НИУ ВШЭ Александра Кынева, если на президентских выборах испортят 3-4 процента листов, можно будет говорить о фиксируемом показателе неблагополучия.

Забрать бюллетень с собой

С одной стороны, такой метод гарантирует, что голосом избирателя никто не воспользуется. С другой — унос бюллетеня все равно повышает явку, поскольку с 1995 года в России ее по традиции считают по количеству избирателей, расписавшихся за получение листа для голосования. При этом на уровень поддержки кандидатов это никак не влияет — его рассчитывают только по числу опущенных в урну бюллетеней.

И хотя закон не запрещает оставить бюллетень себе на память, на практике возникают проблемы с избирательной комиссией и наблюдателями: избирателя могут заподозрить в фальсификациях, а в единичных случаях — даже задержать. Так, например, случилось с активистами партии "Яблоко" из Саратова в 2017 году, которые устроили флэшмоб с выносом избирательных листов.

Получить открепительное удостоверение, но не пойти голосовать

Яркий, но экзотический пример протестного голосования, которым пользовались некоторые инакомыслящие в советские годы и которое дает обратный эффект. А именно — повышает явку.

Когда избиратель получает открепительное удостоверение, его вычеркивают из общего списка избирателей. Вносят его в этот список обратно лишь тогда, когда тот приходит на голосование. Если же он не проголосует, то полностью выпадет из системы выборов и тем самым повысит показатель явки (ее можно рассчитать, если поделить число пришедших на голосование на число зарегистрированных избирателей).

Проголосовать за кандидата, который вызывает меньше негативных эмоций

Распространенный вариант, который гарантирует, что вашим голосом никто не воспользуется. Он позволяет снизить процент голосов за лидирующего кандидата, но повышает явку на выборах. Выбирая кандидата, следует не только прочитать его предвыборную программу, но и оценить его планы на будущее даже в случае проигрыша, советуют политологи.

"Подумайте сто раз, хотите ли вы, чтобы голосами, которые реализуют в знак протеста, в дальнейшем этот кандидат сотрясал как признаком своей политической мощи и навязывал себя как монополист на каком-то политическом поле. Грубо говоря, хотите ли вы, чтобы КПРФ дальше представлял именно Грудинин, а демократическое движение в будущем имело лицо Собчак", — говорит Александр Кынев. По его словам, голосование "лишь бы за кого-нибудь" — это ложная логика. Если все время выбирать симулякры, то в конце концов дойдет до того момента, когда не останется ничего настоящего.

Не ходить на выборы

Самый легкий вариант. Отказ от голосования напрямую влияет на показатели явки. Хотя ее порог и отменен в России, поэтому выборы состоятся, даже если на них придет всего один человек. Главный аргумент противников бойкота выборов — избирателей, которые не голосуют по идеологическим причинам, никак нельзя отличить от просто "ленивых или безразличных людей".

При этом политологи едины во мнении, что побеждать в условиях низкой явки — не очень престижно для кандидата. "Даже в советские годы, когда были выборы в какой-нибудь западной стране, выходила телепередача "Международная панорама" и рассказывала, что мол, снова голосование прошло при низкой явке и большинство избирателей продемонстрировало свое неучастие в заранее предопределенных выборах… То есть можно победить с хорошим процентом, но низкая явка это обесценит", — говорит Александр Кынев.

Следить за явкой — главная стратегия не допущенного до выборов политика Алексея Навального. Он призвал своих сторонников записываться наблюдателями на участках, а также из дома, следя за камерами, установленными над урнами для голосования.