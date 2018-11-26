26.11.2018, 14:05

”Призываем западных спонсоров Киева угомонить украинские власти”. Сергей Лавров — о конфликте в Черном море

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Интерфакс
EST
Sergei Lavrov
Sergei LavrovFoto: Aleksei Filippov, Sputnik

​Процесс объявления военного положения начат на Украине, наблюдать за происходящим в этой стране будет интересно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Уже, вы знаете, запущен процесс объявления военного положения, уже господин Турчинов (секретарь СНБО Украины Александр Турчинов — ИФ) сказал, что да, это означает, что выборы не будут проводиться вовремя. Там происходят достаточно интересные вещи, и, я думаю, скучно не будет наблюдать за тем, как эта власть, украинская, пытается, в общем-то, вырулить из ситуации, которая населением воспринимается все более и более негативно", — сказал Лавров на брифинге по итогам переговоров со своим доминиканским коллегой.

Он отметил, что Россия призывает западные страны не дать Киеву обострить ситуацию на юго-востоке Украины. "Жестко призываем западных спонсоров Киева все-таки угомонить тех, кто пытается сейчас на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине", — сказал Лавров.

Он назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Киева и заявил, что Украина нарушила ключевые положения международного права, создала угрозу для движения судов в акватории Азовского моря.

"Что касается вчерашнего инцидента (в районе Керченского пролива — ИФ), то это была однозначная провокация. Все, что необходимо сказать по этому поводу, было сказано и в заявлениях погранслужбы ФСБ России, и в заявлении МИД, и в комментариях нашего официального представителя", — сказал глава МИД РФ.

По его словам, Украиной "были нарушены ключевые положения международного права, не только морского, но и общего международного права, включая Устав ООН, включая Конвенцию по морскому праву 1982 года и другие международно-правовые инструменты, которые многократно требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства".

"В том, что такое нарушение произошло, причем произошло достаточно опасными методами — маневрирование в узком проливе, конечно, могло создавать и создавало угрозу и риски для нормального движения судов по этой акватории", — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что инспекции судов в Азовском море проводятся в полном соответствии с договоренностями, в том числе с Украиной. "Я слышал, что Евросоюз устами представителей европейской внешнеполитической службы заявил о том, что он ожидает от России прекращения инспекций судов. Это, видимо, уже об Азовском море идет речь, потому что инцидент вчера произошел в Черном море на подступах к Керченскому проливу. Нас призывают прекратить инспекцию судов, хотя эта инспекция проводится в полном соответствии с имеющимися договоренностями, в том числе и с Украиной. И эта инспекция еще не привела ни к единой жалобе со стороны ни одного инспектированного судна", — сказал Лавров.

"Я уже об этом говорил, и просил бы наших коллег в Евросоюзе обращать внимание на фактическую сторону дела и не путать Азовское море с Черным, и не создавать проблему там, где ее нет", — подчеркнул министр.

"Кстати, на счет того, что нас призывают прекратить инспекции. Когда официальные лица Украины впрямую открыто гласно публично призывали взорвать Крымский мост, я что-то не слышал из Брюсселя каких-то призывов украинским властям урезонить этих своих представителей и прекратить призывать совершать террористические акты", — отметил Лавров.

ТОП

Утром 25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу РФ и, как сообщило ФСБ, "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации". Вечером того же дня украинские корабли "осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ". Они не отреагировали на требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы и Черноморского флота РФ о немедленной остановке, в связи с чем российская сторона применила оружие. Все три судна были задержаны и доставлены в Керчь.

Президент Украины Петр Порошенко обратился к российскому руководству с требованием освободить украинских моряков и корабли. В Киеве считают действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

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